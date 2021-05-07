مع ربيع الصقلي

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تعليقات الزوار1
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21:11
الملك يعزي أسرة الصحافي الراحل الداه الأغضف
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20:06
أمن مراكش يحقق في إفطار علني أمام مدرسة
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19:31
توقيف قاصر لاقتراف سرقة داخل سيارة بفاس
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19:02
المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية مع أوروبا
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18:14
الحسناوي يتقمص دور البطل في ثوب حارس المرمى
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18:05
أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس
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17:48
منظمة الصحة تمنح موافقة طارئة لـ"سينوفارم"
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17:35
إتمام المرافعات يؤخر ملف رئيس جماعة مزوضة
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17:03
تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بفيروس "كورونا"
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16:05
"أونسا": بذور البطيخ الأحمر بالمغرب غير معدلة جينيا
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15:33
لجنة الدعم تقرر عدم سحب تمويل "كوبل سعيد"
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14:17
أولياء التلاميذ يطالبون بتأجيل امتحانات الباكالوريا
يكفي أن يتميز ممثل أو مغني في عمل أو عملين لتسلط عليه الأضواء من كل جانب. ما هكذا نشجع المواهب الصاعدة على الارتقاء و مواصلة العطاء. قد ينطفئ نجمهم بنفس السرعة التي لمع بها.