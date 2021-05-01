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تعليقات الزوار5
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سيارة تنهي حياة طفلتين يإقليم مولاي يعقوب
اغتنمو ما بقي من رمضان
فإن كان نصفه قد ذهب فإن مابقي منه الذهب
الله اشافيه………!!!!!انسان مفبرك
مع كل احتراماتي للفن عامة. انا لا ادري علاقة سعيد الناصري مع الفن. مع العلم ان التمثيل تحايل و اقتباس شخصيات. سعيد يتحايل على التحايل. من الممكن انه وجد المسرح اسهل ميدان للتطفل. و الباقي قصة خالية من كل طابع فني.
ك personal coach اوصي سي نصيري باخد وقت لمعرفة نفسه. اضن انه انطلق بغير ذلك. ممكن انه اخد مسيرته باحلام تفوق طاقته بمبرر تجريبته في الهجرة الفاشلة القصيرة.
هو يقتبس من عديد من الشخصيات. كاد المالح، جمال الدبوز. بهدا لم و لن يستطع فرد شخصيته في الميدان..
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اولاد عبد الواحد واحد . لا اعمالكم السابقة ولا الحالية تستحق المشاهدة مع احترامي ورمضان كريم.
تحية وتقدير للفنان الكبير سي سعيد ناصري