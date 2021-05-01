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‫تعليقات الزوار

5
  • عبد ربه
    السبت 1 ماي 2021 - 21:44

    اغتنمو ما بقي من رمضان
    فإن كان نصفه قد ذهب فإن مابقي منه الذهب

    35
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  • youcef
    السبت 1 ماي 2021 - 22:02

    الله اشافيه………!!!!!انسان مفبرك

    4
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  • مغربي صحراوي حر
    السبت 1 ماي 2021 - 22:10

    مع كل احتراماتي للفن عامة. انا لا ادري علاقة سعيد الناصري مع الفن. مع العلم ان التمثيل تحايل و اقتباس شخصيات. سعيد يتحايل على التحايل. من الممكن انه وجد المسرح اسهل ميدان للتطفل. و الباقي قصة خالية من كل طابع فني.
    ك personal coach اوصي سي نصيري باخد وقت لمعرفة نفسه. اضن انه انطلق بغير ذلك. ممكن انه اخد مسيرته باحلام تفوق طاقته بمبرر تجريبته في الهجرة الفاشلة القصيرة.
    هو يقتبس من عديد من الشخصيات. كاد المالح، جمال الدبوز. بهدا لم و لن يستطع فرد شخصيته في الميدان..
    This is a constructive criticism. Please take it with care….

    1
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  • موحى
    السبت 1 ماي 2021 - 22:14

    اولاد عبد الواحد واحد . لا اعمالكم السابقة ولا الحالية تستحق المشاهدة مع احترامي ورمضان كريم.

    2
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  • سرحان
    السبت 1 ماي 2021 - 22:16

    تحية وتقدير للفنان الكبير سي سعيد ناصري

    2
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