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‫تعليقات الزوار

1
  • عصام
    الخميس 13 ماي 2021 - 11:18

    مع احترامي لشخص فركوس إلا أنني أجده هو والكثير من الممثلين في إنتاجات رمضان مع الأسف دون المستوى وبعيدين كل البعد عن الفرجة والمتعة بالرغم من الإعتمادات المهمة التي رصدت لذلك

    10
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