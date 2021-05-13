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تعليقات الزوار1
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كتاب جديد ينفض الغبار عن الزجل الميسوري
مع احترامي لشخص فركوس إلا أنني أجده هو والكثير من الممثلين في إنتاجات رمضان مع الأسف دون المستوى وبعيدين كل البعد عن الفرجة والمتعة بالرغم من الإعتمادات المهمة التي رصدت لذلك