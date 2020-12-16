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تعليقات الزوار2
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أكبر خطإ ارتكبه المسؤولون المغاربة هو السماح للافارقة بدخول المغرب. نحن لسنا عنصريين ولكن هم لا يحترمون عادات وتقاليد المجتمع المغربي. تصرفاتهم يمتعض منها كل مغربي. وهم أكسل شعوب العالم يريدون المال بدون عمل. وهؤلاء لو كانت لديهم دراية بالفلاحة او البناء لوجدوا المغرب جنتهم المفضلة..
وماذا عن المغاربة في كا انحاء المغرب الذين يموتون جوعا؟