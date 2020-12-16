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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن من المغرب
    16 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    أكبر خطإ ارتكبه المسؤولون المغاربة هو السماح للافارقة بدخول المغرب. نحن لسنا عنصريين ولكن هم لا يحترمون عادات وتقاليد المجتمع المغربي. تصرفاتهم يمتعض منها كل مغربي. وهم أكسل شعوب العالم يريدون المال بدون عمل. وهؤلاء لو كانت لديهم دراية بالفلاحة او البناء لوجدوا المغرب جنتهم المفضلة..

    11
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  • مغربي
    16 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    وماذا عن المغاربة في كا انحاء المغرب الذين يموتون جوعا؟

    6
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24 ساعة