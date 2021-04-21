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‫تعليقات الزوار

1
  • رأي
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 21:39

    التفاهة و الحموضة هي العنوان البارز لهؤلاء من يسمون نفسهم فنانون و هم بعيدون كل البعد عن الفن …. خسارة أن تضيعوا ميزانية ضخمة على امثال هؤلاء

    6
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