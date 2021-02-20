مغاربة فرنسا يطالبون الرئيس ماكرون بالاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء

أطلق مغاربة مقيمون في فرنسا عريضة موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمناويل ماكرون، يدعونه فيها إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، بعد الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها بسيادة المملكة على كامل أقاليمها الجنوبية.
وبلغ عدد الموقعين على العريضة سبعة وأربعين شخصا، مع طموح الوصول إلى مئة توقيع، بهدف حث الرئيس الفرنسي على الانتقال من الموقف المحايد الذي تتبناه بلاده حاليا إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، باعتبار أنها من الدول المطلعة بشكل كبير على الملف وتعرف خباياه ولها علاقات وطيدة مع المغرب.
واستُهلت العريضة بالإشارة إلى قوة الروابط التي تجمع بين القبائل الصحراوية في المناطق المتنازع عليها بجنوب المملكة وبين الوطن الأم، وهو ما يزكّيه الولاء الذي ظلت تعبر عنه القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك الذين حكموا المملكة.
وأضاف المصدر نفسه أن الاستعمار الإسباني حين غادر الصحراء المغربية تركها للمغاربة الصحراويين، وذلك بعد المسيرة الخضراء التي دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1975، وشهدت مشاركة 350 ألف مغربي حجوا إلى الصحراء من مختلف مناطق المملكة لتأكيد مغربيتها.
ولفت أصحاب العريضة نظر الرئيس الفرنسي إلى أن المغرب لم يتوانَ منذ المنعطف الحاسم الذي شهدته الصحراء المغربية عقب نجاح المسيرة الخضراء، في إعمار أقاليمه الصحراوية، وتحديث مؤسساتها، وتجهيزها بالبنية التحتية، لكن الجزائر تصر على عرقلة تسوية النزاع المفتعل، وذلك بدعمها المتواصل للبوليساريو.
وأشاروا إلى أن الجارة الشرقية للمملكة تعاند الحقائق التاريخية والجغرافية التي تقرّ بمغربية الصحراء، وتحاول تغطية هذه الحقائق عبر دعم البوليساريو التي فسحت لها المجال على ترابها في مخيمات تندوف، من أجل إنشاء جمهورية وهمية، منبهين إلى أن الجبهة الانفصالية تفرض سيطرة على المخيمات الواقعة على التراب الجزائري وتمنع الصحراويين المحتجزين هناك من الالتحاق بوطنهم الأم.
وتأتي عريضة دعوة الرئيس الفرنسي إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، بعد النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية خلال الآونة الأخيرة، والتي أثمرت سحب عدد من الدول لاعترافها بجبهة البوليساريو، وافتتاح دول قنصليات لها في العيون والداخلة، وتُوجت باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وإنشاء قنصلية لها في مدينة الداخلة.
وأكد الموقعون على العريضة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب التامة على أقاليمه الصحراوية، يقتضي أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها، باعتبارها مطلعة على الملف، ولا يمكن أن تتجاهل حقيقة الوضع في المنطقة التي تؤكد أن الصحراء مغربية، داعين الرئيس الفرنسي إلى الاعتراف بمغربية الصحراء والمساهمة في نشر السلام بالمنطقة.
من سابع المستحيلات ان تعترف فرنسا بمغرببة الصحراء و نحن نعرف لماذا و لكننا مرغميين ان نحني الراس و نتعامل معهم، مرغم أخاك لا بطل.
الصحراء مغربية بلا متنسناو شي واحد يعترف بها
وكذالك الوثائق الموجودة في ارشيفاتهم الخاصة بالصحراء الشرقية المغربية
حسب ما نرى نحن ندلي باصواتنا ولا نرى اصلاحات تخص المواطنين كاصلاح التعليم والصحة والكرامة وبالتالي العزوف على التصويت يعد واجب وطني في ظل هذه الظروف الذي يعيشه المواطن المغربي للتعبير على عدم الاهتمام بمصالحه هل اصوت لأجد جميع القطاعات الحيوية التي تهم المواطن قد اصبحت مخوصصة
اسبانيا أيضا مسؤولة بشكل مباشر في قضية الصحراء المغربية.
فهذه الدول المستعرة لا تريد حل مشاكل الدول.
يجب عليه إعتراف قبل أن يصبح من الخاسرين هاذ الرئيس لا يفكر
إلا في مصلحته الشخصية يجب ضغط عليه من جميع الجوانب
شكرا على استضافة هسبرس
ماكرون رجل دولة تحكمها القوانين وليس العواطف …
ان ينتضر المغاربة اعتراف الدول بما هو مكتسب فهدا في حد داته فشل في اقرار شي بدون اقتناع…
لربما المغرب قادر على فرض واقع اخر بتنزيل اطار قانوني وجعل الصحراء في خدمة المغاربة عوض ان يكون المغاربة في خدمة الصحراء كما حصل طوال هاته المدة 45 سنة..
كيف دالك؟ لنجعل الصحراء يقتسم خيراتها المغاربة وليس فئة قليلة من القبائل الصحراوية والمجالس الحزبية الريعية والكوادر العسكرية…
مادا سيخسر الوطن لو تم توزيع اراضي صحراوية للشباب قصد البناء والاستقرار هناك، وانشاء مقاولات في ميادين الصيد البحري والخدمات والتشييد…
عوض تقديم طبق الصحراء( اتفاق الصيد البحري مع اوروبا) لاجنبي قصد الاعتراف به، فلنقدم هدا طبق لابناء الوطن لعله يكون رافع تنمية حقيقية…غير دالك فنحن لا زلنا على عادات القديمة نبيع اوطاننا وخيراتنا للغير..
احسن خطوة تقوم به الجالية المغربية كتعبير عن وطنيتها
من الممكن أن يجمعوا اكثر.من 1000 توقيع عوض 100
لا اضن أن هناك من تعرض عنه هذه العريضة لايبادر مسرعا في توقيعها.لانهم فعلا مغاربة حتى النخاع.
اخي فيكم هذه الروح الخلاقة.
المغرب في سياسته الخارجية يتساهل كثيرا نمنح ثرواتنا وخيرات بلادنا لفرنسا واسبانيا ومع ذلك لايعترفان بوحدتنا الترابية قمة الإهانة والعبودية كل بلد لايعترف بوحدتنا فهو عدو لنا لانحتاج لتمثيليته السياسية ولا لعلاقات اقتصادية معه وأخص بالذكر فرنسا واسبانيا نمنح الكثير لأوروبا حتى البشر اعطيناه لهم ماذا يريدون اكثر هناك دول اخرى مستعدة للاتفاق مع المغرب
هناك مجموعة من النواب والوزراء وشخصيات سياسية معروفة في فرنسا وبلجيكا دعوا مؤخرا حكوماتهم والاتحاد الاوربي إلى الاعتراف بمغربية الصحراء لكونها تاريخيا وجغرافيا وثقافيا وسياسيا جزء لا يتجزء من الوطن, وكون المغرب الشريك الموثوق به في كل المجالات.أنا متؤكد أن بريطانيا ستكون أول دولة ستقوم بخطوة جريئة هاته السنة.
la diplomatie française doit prendre une décision clair nette et précise..la politique de s assoir sur deux chaises chaise marocaine et chaise Algérienne et contre productif pour le Maroc et la France..et je pense que la France a fait son choix depuis longtemps en attend autant que marocain amis de la France une preuve de son choix et un peu d honnêteté intellectuelle et rendre ce qui est à César à César…cette mascarade doit s arrêter..le Sahara ne peut être que marocain…et rien d autre…
في نظري الشخصي اعتراف ماكرون لن نستفيد منه على اعتبار ان المغرب في صحراءه ومسلسل تنمية الاقاليم الجنوبية مستمرة .وكل الابواق المناوءة للوحدة الترابية تنزف وتتحتضر فالنصر ات سواء اعترفت فرنسا او اسبانيا ام لا نحن ساءرون على الدرب مواصلون.
هذه فرصة تاريخية للرئيس الفرنسي ماقرون إذا اعترف بالصحراء كاقاليم مغربية وهي مغربية تاريخيا قبل أن يسبقه رئيس آخر
نحن كمغاربة لا نريد أن تتوسل من احد ان يعترف بصحراءنا. دول كثيرة تفهم فقط لغة المصالحاذا كان المغرب قويا داخليا منتجا هم يتقربون الى المغرب. دام المغرب موحدا
فرنسا = النفاق …ليس من صالحها الاعتراف بالصحراء المغربية لكي تحافظ على مصالحها مع الجزائر ..وو….ففرنسا اليوم هي مثل المرأة العاشقة لرجلين تحاول أن ترضي كل طرف في الخفاء ..هذا هو مثال علاقتها مع المغرب والجزائر….وأصل المشكل كله من فرنسا هي التي عقدت صفقة مع اسبانيا في احتلال الصحراء وبالمقابل فرنسا تسيطر على الشمال …فرنسا ما رأينا فيها إلا الويلات والشر والتخلص منها ليس بالأمر السهل..يجب على الديبلوماسية المغربية العمل بحكمة وبصمت وبحنكة كبيرة للتخلص منها ومن تبعيتها…
فرنسا و إسبانيا الدولتان التي ساهمت بشكل كبير في مشاكل الحدود للمغرب هما الدولتان المستعمرتان اللذان قسما تراب المملكة إلى جزيءات شمالا و جنوبا و شرقا مع أزلام بوخروبة و تبون و شين الريحة . لكن الغريب أن المغرب ساكت على فرنسا و إسبانيا على الأقل كان خصو ايقدم بهما شكاية إلى المحكمة الدولية بسبب الأضرار التي سببتاه للمملكة المغربية .ها هما الآن يتفرجان من بعيد على ما لحق بالمغاربة من ويلات الحرب والانقسام .على المغرب أن يضغط في هذا الاتجاه المسؤولية تتحملها إسبانيا و فرنسا .
على الصحافة المغربية الضغط يوما ببرامج و مقالات و مثقفين و أحزاب يوما في اتجاه اعتراف فرنسا و اسبانيا و فتح القنصلية.
هذه المبادرة المعبرة عن روح المواطنة الحقيقية التي تسري في شرايين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، هي صادرة من مواطن مغربي أستاذ بإحدى الثانويات بشمال فرنسا.
إنه الأستاذ يحيى بن سعيد ، المعروف في هذا المنطقة من الشمال الفرنسي بحبه لأرض آبائه وأجداده ، وبحسه الوطني بدفاعه المرير عن قضية وحدتنا الترابية، وباندماجه بشيء إيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه.
اذا اردتم الحل فهو عند الجزائر وبدون الجزائر ستبقون هكذا تستنزفون اموالكم وتبقون عرضة للابتزاز من طرف الدول ،،الحل هو ان تفعلوا مثل ما فعلتم مع موريتانيا اي تقسيم الصحراء مع الجزائر وهذا لن تكون هناك دولة اخرى بجنوبكم ،،وهذا الحل بحيث الكل يعرف بان الصحراء ليست لكم ولم تكن يوما لكم ،،ويتم ذلك عن عودة المغاربة الذين غزو الصحراء الى الجزء المغربي والصحراويين الى الجزاء الجزائري اما الخونة من الصحراويين فيتم التكفل بهم من طرف المغرب مثل الحركى الجزائريين الذين اخذتهم فرنسا
من لا يعجبه موقف فرنسا من القضية، فليترك الديار الفرنسية بما تقدم له من امتيازات و ليعد لبلده الأم !!! هيهات هيهات هههههههههههه
و أنا بدوري ، أساند هذه الوثيقة و أوقع عليها ، و أناشد السيد ماكرون على الاستجابة لمطالب الجالية بفرنسا ، و أحثه على الموافقة على المطلب المقدم لكم ، خاصة و أنكم السيد الرئيس ؛ مطلع على خبايا هذا النزاع المفتعل الذي نسعى بمجهوداتكم ، الى وضع حد له ، و أن فرنسا دولة ديموراطية ،و دولة الحق و العدالة ، عاشت فرنسا و عاشت المملكة المغربية ، جنبا الى جنب من اجل الحرية و الدموقراية و العدالة و التقدم ٠٠
رسالة الى فخامة الرئيس الفرنسي ماكرون.
الموضوع: الانتهاكات الخطيرة لحقوق المحتجزين بتندوف المحتلة.
فخامة الرئيس،
بصفتكم رئيسا لبلد يعمل على نشر العدل و المساواة و الكرامة، نود ان نخبركم من خلال هذه الرسالة بالانتهاكات الجسيمة لحقوف المحتجزين بتندوف المغربية المحتلة.
تمتد الممارسات اللاإنسانية والمخالفة لكل الأعراف والقوانين في حق سكان المخيمات النازية إلى الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وحسب تقارير منظمات حقوقية زارت مخيمات المحتجزين بتندوف المغربية المحتلة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المرأة الصحراوية تتعرض لظاهرة الزواج القسري وتغتصب براءتها وتُستغل في البغاء وفي أعْمال إباحية، وتُؤكد هذه المُعْطيات شهادات حية لعائدات من تندوف كشفن في تصريحات صحفية أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل مسؤولي البوليساريو و جنرالات السفاح النازي شنقريحة، ولقد تعرضت فتيات كثيرات بعد بُلوغهن سن الرشد لنفس الاعتداء، وأكدن أن مسؤولي البوليساريو وجنرالات السفاح النازي يُرغمون الفتيات في كثير من الأحيان على الرضوخ لرغباتهم الجنسية مقابل تلبيتهم احتياجاتهن الأساسية.
فرنسا ….عليها الان ….ان تنطق بالحق ….اارءيس ماكرون عليه….ان يكون شجاع. ويدخل التاربخ من بابه الواسع قبل مغادرته للرءاسة…وبعترف بالصحراء المغربية…….
تطلبون من صاحب المشكل حل المشكل ههههههه من قسم افريقيا و العرب و جعل بينهم عداوة أكبر مشكل يهدد العالم هي فرنسا و أمريكا و تنضاف اليهم روسيا حاليا
طبعا ينبغي لفرنسا الخروج للعلن و اعلان موقفها بصراحة تامة من مغربية الصحراء و الا تبقى تتخفى وراء ما يسمى بالاتحاد الاوربي و هو تجمع بيروقراطي سوفياتي غير منتخب… و متناقض لان دوله كل تتنافس و تتصارع من اجل مصالحها الخاصة الضيقة و عقد الصفقات هنا و هناك دون الرجوع او مشاورة الدول الاخرى مما يطرح اكثر من الف سؤال عن هذا التجمع الهلامي…كلنا يعلم ان فرنسا و اسبانيا متنافسة و متناقضة المصالح رغم الاتحاد الاوربي و لا تتوانى فرنسا في التحالف مع دول اخرى لمعاكسة اسبانيا الخ الخ و هكذا مع كل دولة فيه…و الا من الافضل اذا كان الاتحاد موجودا التعامل حصريا مع دولة واحدة فيه بما انها في الاتحاد الاوربي الخ…الرئيس ترامب اعلنها بصراحة و كان يجاهر علنا بتوجهاته بلا نفاق او مواربة او نزعة خطابية ميتافيزيقية و كان له الفضل في قلب الكثير من المفاهيم التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية و التي لم تعد صالحة اليوم و لهذا كان يكتفي بالواقعية و بعقد اتفاقيات ثنائية مباشرة مع دول صلبة مثل المانيا و انجلترا و روسيا و اليايان و ج افريقيا و البرازيل و كندا و استراليا و المغرب و تركيا و اسرائيل و الامارات.
و من خلق مشكل الصحراء غير الإستعمار الفرنسي و حليفه الإسباني حين وَزّعا الأراضي المغربية بينهما مثل الكعكة مُستغِلِّين ضعف الدولة المغربية أنذاك ؟؟؟؟؟……. الاستعمار الفرنسي أخطر استعمار ، تبقى آثاره المُدَمِّرة على مُستعمَراته السابقة ، حتى بعد خروجه ، مثل السرطان ، و ذلك عن سبق إصرار و ترصد ، حتى يَظَلّ يستنزف خيراتها……
الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه .. لا ننتظر اعتراف احد .. ولكن ننتظر اعتراف فرنسا بالاراضي التي اقتطعتها وضمتها دون وجه حق الى مستعمرتها بلد العجاءز .. يجب على فرنسا ان تراجع ارشيفها وتراجع التاريخ والجغرافيا لتعيد الحقوق لاصحابها .. ونحن نطالب بالكشف عن الارشيف الفرنسي ليدعم حقيقة الاراضي المغتصبة ….
سلام عليكم إني أرى عجبا تستعزون بالأعداء الله ورسوله وتنسون من بيده الأمر كله هكذا ستستمير الفتن فيما بيننا إلى أن يحدث الله أمرا في أنظمة العرب لأن الغرب ليس له نفعا أن نتحيد ونكون قوة واحدة فهذا أمر خطير عليهم يعز على نفسي والأسى يملأ الفؤاد أن أرى المسلمين يطلبوا ود الكفار الذين يتطاول على حبيبننا صلى الله عليه وسلام اذلكم الله في الدنيا والأخرة وحشركم معهم
حقا المغرب والمغاربة بالخارج يحثون على فرنسا ان تعترف رسميا بالصحراء المغربية الجنوبية وفرنسا أدرى بالتراب والمياه والجو
قتلنا الثعبان ! مئة مغاربة؟ هل هذا هو عدد المغاربة المقيمين بفرنسا؟ ومن هم؟ وما هو ثقل وضعيتهم الإجتماعية والثقافية؟ هل بهذا العدد سيضغطون على القرار الفرنسي ؟