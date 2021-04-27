مغاربة بألمانيا يستنكرون الإساءة للعلم الوطني

استنكر المجلس الفيدرالي المغربي الألماني، بألمانيا، “إقدام بعض المحسوبين على أعداء الوطن المتنكرين في زي يوهم أنهم تابعون لشركة مكلفة بالصيانة، على محاولة الإساءة للعلم المغربي، رمز التضحية والوحدة المغربية، وإزالته من فوق الواجهة الرئيسية لسفارة المملكة المغربية ببرلين، عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وقال علي السعماري، رئيس المجلس الفيدرالي المغربي الألماني، في بيان توصلت به هسبريس، إن “المجلس الفيدرالي المغربي الألماني يقوم إنابة عن أعضائه وكافة أفراد الجالية المغربية بألمانيا، باستنكار هذا الفعل الجبان الدنيء الذي ينم عن حقد وكراهية بغيضة لما حققه المغرب من تقدم وازدهار على مختلف المستويات”.

وأضاف: “بالمناسبة، نثمن ونشيد بالعمل البطولي للمواطنين المغربيين اللذين قاما بإفشال مخطط الخونة بتصديهم الشجاع لهؤلاء الأنذال وطردهم طردا شنيعا، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يمس ولو شعرة من الوطن المغرب الحبيب”.