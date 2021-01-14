مغاربة يؤيدون إعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان .. الرحمة تشجّع الوحوش

إدانة شديدة اللهجة عبرت عنها تعليقات مغاربة على رفض حقوقيين مغاربة الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمها بالإعدام في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.
وجاءت هذه الردود بعد تأكيد حقوقيين، نقلت جريدة هسبريس الإلكترونية تصريحاتهم، أنه “رغم بشاعة الجريمة فإن الإعدام ليس الحل”، علما أن هذا الحكم لم يطبق بالمملكة منذ ما يقرب من ثلاثين سنة.
وذكرت تعليقات على هذه التصريحات أن “الإعدام هو الحل” حتى “يكون المجرم عبرة لكل من سولت له نفسه القتل”، مذكرة بأن “راه في ميريكان أوكاين الإعدام”.
ونادت تعليقات أخرى بالدفاع عن حق الطفل البريء الذي اغتصب وقتل ودفن، قائلة إن التردد في إعدام مثل هؤلاء المجرمين “يشجع على مثل هذا الإجرام الشنيع”.
واختار معلقون التعبير عن “التعب من سماع نفس الأسطوانة”، مضيفين: “مع أو ضد…باختصار شديد لا حق في الحياة لمن صادر حق الآخرين في الحياة”.
واختلفت تعليقات أخرى على المقال مع الرأي القائل إن إلغاء الإعدام صار ضرورة حقوقية، خاصة مع عدم تطبيق هذه العقوبة بالبلاد، قائلة: “إلغاء عقوبة الإعدام يعني التشجيع على الجريمة”.
ونبهت تعليقات إلى أن الردع بالإعدام لا يكون للقاتل، بل لـ”تحذير كل من سولت له نفسه أن يقتل إنسانا”، وذكرت أخرى بأن المدان الذي كان يعيش بين بقية المغاربة اختطف طفلا، واغتصبه، ثم قتله بدم بارد، وهو ما يعني أن ضميره ميت و”يجب أن يكون عبرة لمن يعتبر”.
في حين رأت تعليقات على المقال نفسه أن “العقوبة التي يستحقها قاتل عدنان هي المؤبد مع عدم الاستفادة من العفو”، وهي عقوبة تجعل المجرم المدان “يعرف مسبقا أنه سيقضي ما تبقى من حياته داخل السجن”، وهو ما “يمكن أن يكون رادعا لغيره من المجرمين”.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام تحضر في القانون الجنائي، إلا أن مناهضيها يستشهدون بالفصل الـ20 من الدستور المغربي الذي يقول إن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”، وإن القانون يحمي هذا الحق.
وسبق أن نادى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، مستشهدا بالفصل الدستوري العشرين الذي يقول إنه “واضح وحاسم دون أي التباس”، مضيفا أن الفصل الـ22 من الدستور رفع كل لبس ولم يترك أي مجال للشك بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.
الشرع حكمة كله ورحمة كله ،ينبغي أن يشعر القاتل عمدا عندما يهم بارتكاب جريمة القتل انه اقدم على قتل نفسه بنفسه .وتلك هي حكمة الاعدام.
الله يرحمو ويجعل متواه جنة….أمين يارب
يجب اعدامه بدون تأخير حالا .يحب تطبيق الحكم و الا فلا جدوى من الحكم
ما بغيتوش تشنقوه وتعدموه إفعو ما تفعله أوروبا بالكلاب ضالة مفترسة القتل رحم. والله لا يرحم فيه شي عظم
لا يمكن كما يظن البعض أن نقضي على الجريمة بصدور أحكام الإعدام هناك عمل طويل وعميق يجب القيام به حتى نخلص مجتمعنا من الأمراض المسبب لذلك!!!
الاعدام لكل قاتل معتد على الابرياء //السجن والاعمال الشاقة لمن يعترض وينهب الابرياء لاتسامح ولاتساهل مع المجرمين فذالك مايشجعهم على اعادة ارتكاب الجرائم مرة أخرى
en fin merci pour le résultat de la justice mais il doit etre exécuter le jugment le plus vite possible
السؤال الواجب طرحه : بعد العقوبة الإعدام او غيره ؟ علاش وقع هاد الشيء و اش خاصنا نديرو باش ميتكررش . العقوبة وحدها غير كافية لاستئصال المشكل و العمل على عدم السماح بتكراره
هناك مجرمون يقضون مددا أطول داخل السجون يأكلون ويشربون ويُعالجون ولا شغل لهم هناك سوى النوم والرياضة وعندما يخرجون يعودون لاجرامهم وكأن تلك الملايين التي صرفت عليهم في السجون تشجيع لهم على اجرامهم. ومواطنون صالحون يتعبون الليل والنهار لعلهم يوفرون قوت يومهم.. لماذا لا تختصر تلك المدد الطويلة في عملية الإعدام مباشرة بعد النطق بالحكم فتستريح منهم الدولة والشعب…
نحن مع تطبيق الشريعة التي فرضها الله سبحانه الإعدام لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه قتل الأبرياء بدن بارد وترك وراءه نفوس تتألم من فلذة كبدها