مغاربة يتشوقون إلى صلاة التراويح .. و"المنع" لحفظ الصحة وارد جدا

مع قرب شهر رمضان الفضيل، بدأت العديد من الأصوات داخل مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بضرورة السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد خلال هذه المناسبة الدينية.
وتخوفا من تكرار سيناريو السنة الفارطة التي تم فيها إغلاق المساجد وإلغاء صلاة التراويح بسب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، بدأت دعوات بمواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجهات المختصة بالسماح بإقامتها، خصوصا بعد تراجع عدد الإصابات بالفيروس المذكور.
ويناشد أصحاب هذه الدعوات الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بترخيص القيام بصلاة التراويح في المساجد، على اعتبار أن حالات الإصابة بـ”كوفيد ـ 19″ تراجعت، إلى جانب أن الفضاءات العمومية مثل الأسواق وغيرها تعرف اكتظاظا دون منعها.
محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشؤون الدينية، أكد أن قرار منع أو إقامة التراويح في شهر رمضان، “كما في السنة الماضية، عائد إلى الجهات المختصة؛ منها الوزارة الوصية على الموضوع، وهي وزارة الأوقاف، أو الجهات المختصة في تحديد الحالة الصحية وتنظيم المواطنين ممثلة في وزارتي الصحة والداخلية”.
ولفت الباحث ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الجهات هي التي يمكن أن تحسم ما إن كان يمكن تنظيم صلاة التراويح من عدمه خلال هذا الشهر الفضيل.
ومن الناحية الشرعية والدينية، يضيف عبد الوهاب رفيقي، أن “الأمر أصبح محسوما، خصوصا بعد وجود سابقة في العام الماضي. بالتالي، إمكانية الإلغاء حفاظا على صحة المواطنين ورعايتها لا شك في أنه أمر وارد جدا”.
وشدد الباحث في الشؤون الدينية على أن “الكرة تبقى برأيي عند الجهات المختصة بتحديد مدى تأثير التراويح على انتشار المرض أم أنها لا تشكل خطرا في ظل حالة الانفراج التي نعيشها يوما تلو آخر، حيث أماكن التجمع والازدحام أصبحت كثيرة ومع ذلك لا نسجل حالات كثيرة من الإصابات”.
وكان المجلس العلمي الأعلى أكد أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات، مشيرا إلى أن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد.
اتمنى ان اكون على خطا هذه تمديدات في الحجر لاتبشر بالصلاة التراويح.
المغاربة يصلون التراويح و طيلة السنة ينافقون و ينصبون. أستغرب من البعض اللدي يصلي التراويح أما الفريضة فهي ليست مهمة بالنسبة له .
راحنا متشوقين لصلاة التراويح في شهر رمضان الله يرحم الواليدين متمنعوش هاد الاجر لكبير .
كورونا كينا غي فالمساجد ليلا مكيناش فالقطارات لي بنادم كيمشي واقف بكثرة الزحام. خليو الناس تقوم بصلاة التراويح لعل الله يفرجها علينا
من كتسمع حافظ على الصحة كتخايل راسك في دولة الله الفاضلة هههه انا بعدا مبقيت كنتيق كاع هاد كذوب ديال الحكومات العالمية .
المنع لحفظ الصحة؟!!هههههه،الشوارع مﻷى عن آخرها وعلب الليل و الحافلات والمدارس والإدارات العمومية وهلم جرا،على أي،يبقى القول الفصل لمجالسنا العلمية فقط لا غير،تحياتي.
الله يجعل هذا رمضان حسن من لي فات ونصليو صلاة التراويح فالمسجد ، والله يرفع علينا الوباء.
صلاة تراويح. وار جدا منعها لدواعي صحية اما الحمامات مسموح لايمكن الوفوع في المشاكل ماهذا الهراء
يجب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تتحمل مسؤولية ما يقع في المساجد اليوم على ضوء ما نلاحظه من اكتظاظ داخل المساجد وعدم احترام التباعد والإجراءات الصحية التي سبق وأن أوصت بها اللجنة العلمية وكانت ضمن شروط الوزارة لفتح المساجد.
من يراقب احترام الإجراءات الصحية ؟ لا أحد طبعا ولا أحد يريد ان يتحمل مسؤولية ذلك.
وعليه على الوزارة التدخل عاجلا حتى لا تصبح بيوت الله بؤر وباء لا قدر الله.
ما المانع ان يقوم الأشخاص الملقحين بصلاة التراويح شرط الإدلاء بوثيقة تتبت ذلك… انهم يعدون بالملايين… ربما تقبل دعواتهم بأن يرفع علينا الله سبحانه تعالى هذا الوباء
كنا نتمنى ان يتم اللقاح بجرعتيه قبل وصول رمضان من اجل الفوز بفضل صلاة التراويح والتهجد بكل امان انما الامنية لم تكتمل ومع دلك املنا في الله كبير لرفع هدا الوباء عن خلقه وتبقى صحة المواطن في المرتبة الاولى .
شخصيا مع فتح المساجد للصلوات المفروضة فقط أي الصلوات الخمس…..أما التراويح فلنصليها ببيوتنا في ظل هذه الجائحة.
مع الملاحظة أن هناك من يردد ما الفائدة من رمضان في غياب التراويح…؟؟
وكأن رمضان لن يقبل منه إن لم يصلي التراويح بالمسجد.
ليعلم هذا أن أول ما يسأل عنه المرء عند موته هي الصلاة المفروضة وليس التراويح وهذه الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي فرضها الله على عباده في السماء عندما عرج بسيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم تسليما…
وهذا يبين بوضوح مكانتها في الإسلام.
من المسلمين أيضا من يقبل على التراويح وعند انتهاء رمضان لا تجد له أثرا بالمسجد.
أغلبية الناس كايصليو غير الحمعة والتراويح أما الفرائض الله اجيب وصلاة الصبح والو باركة من النفاق أنا مع منعها لأنها سنة فقط
ما دام ان المساجد لا زالت تقام بها صلاة العشاء فلا خوف من الغاء صلاة التراويح في رمضان
لقد لاحظت أن الأشخاص الذين يؤمنون أن كل شيء مقدر ومكتوب من الإله ، وأنه لا يمكنهم فعل أي شيء لتغييره …. ينظرون يميناً وشمالاً قبل عبورهم الطريق !”.
هناك حرب ضد الإسلام مند قديم الزمان لهذا لا تحلم بصلاة التراويح و صلاة العيد و كل من علاقة بالإسلام.
فتوي المجلس العلمي الاعلي وجيهة وواقعية وشرعية لذلك وجب الابقاء علي اغلاق المساجد خلال رمضان اوقات التراويح حتي لا يتكرر خطاء مناسبة عيد الاضحي الذي تسبب تخفيف الاجراءات الاحترازية خلالها في ارتفاع الاصابات بكرونا …ونسقط في انتكاسة اخري لا قدر الله…
هي ليست فريضة هي سنة أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم… ولا يشترط فيها المسجد والجماعة. فقد كان رسولنا الكريم يؤديها احيانا مع أهله في البيت…كي لا تفرض فيها الجماعة…
وفي زماننا اليوم ومع إنتشار الأمراض من الأحسن اداؤها في البيت ومع الاهل والله ولي التوفيق…
كلنا اشتقنا لصلاة الجماعة والجمعة والتراويح برجل على رجل أما مع الوباء فلا أجد الا ان اقول اللهم الطف بعبادك
عوباد الحريرة إني أعرفكم واحدا واحدا وإني لكم بالمرصاد………… مقطع من خطبة أول جمعة رمضان في مسجد دارلمان بالحي المحمدي بكازا
إذا منعتم الناس من الصلاة فانتظرو المزيد من الفيضانات و الكوارث
نرجوا من الحكومة مشكورة أن تلغي نهائيا هذه الساعة الإضافية و الغير قانونية، وذلك ابتداء من شهر رمضان الكريم.
والله ولي التوفيق