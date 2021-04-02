مغاربة ينتقدون خدمات قنصلية المملكة ببرشلونة

مغاربة ينتقدون خدمات قنصلية المملكة ببرشلونة
صور: هسبريس
الجمعة 2 أبريل 2021 - 13:19

اشتكى عدد من أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من خدمات القنصليات المغربية، خصوصا القنصلية العامة ببرشلونة.

وقال أفراد من الجالية المغربية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن قنصلية المغرب ببرشلونة تشهد ازدحاما أمام مقرها دون احترام إجراء التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس “كورونا”.

وانتقد مغاربة العالم بطء الإجراءات الإدارية في قنصلية برشلونة، وأشاروا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية ظل عدد من أفراد الجالية ينتظرون منذ الساعة الخامسة صباحا دون أن يتمكنوا من قضاء أغراضهم في يوم واحد.

وتابع المشتكون بأن مصالحهم “معطلة بسبب سوء الخدمات الإدارية المقدمة، وذلك على الرغم من أن أغلب أفراد الجالية يأتون من مناطق بعيدة وأحيانا للاستفسار عن أمور بسيطة بسبب عدم جواب المسؤولين بقنصلية برشلونة عبر الرقم الهاتفي”.

أفراد الجالية الخدمات الإدارية برشلونة قنصلية المملكة

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‫تعليقات الزوار

12
  • sami
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 13:40

    ناس د القنصليات عاطينها غي الجماعة …الخدمة زيرووووووووووووووو….الله يخد فيهم الحق

    18
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  • من الغربة
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 13:42

    ماشي غير في برشلونة في جميع القنصليات المغربية في العالم سولوا المهاجرين في العالم وسيشهدوا بذلك أقسم لكم بالله حتى الهاتف لا يردون عليه وتكلمنا على هذا المشكل من سنين للأسف لا تغير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تتمشى إلى شي إدارة ديال الغرب يعاملونك أحسن معاملة ويعطونك حقوقك وكلشي خدام وحاضر . وأتساءل لماذا نحن نعاني ومتاخرين في كلشي ؟ لأن القانون والمراقبة والمحاسبة لا زالت في مهب الريح. إنا لله وإنا إليه راجعون وستسألون عما كنتم تعملون اتقوا الله في الناس

    26
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  • جاني
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 13:42

    جميع الادارات المغربية تقدم خدمات كارثية.لعدم محاسبة الموظف.يحب فرض التعاقد في جميع الادارات.انداك سيشتغل الموظف 08 ساعة اسبوعيا.وليس 10 ساعات.سيحترم المواطن.لانه مهدد بفقدان عمله.وسيختفي تغول الموظفين.امريكا واليابان وكندا.كل الموظفين متعاقدين.وتحد الموظف بمكتبه مع 8صباحا.وليس 11كما هو الامر بالمغرب.

    20
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  • سعيد
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 13:46

    المصالح القنصلية المغربية لا ترد على التليفونات ليس فقط في برشلونه بل في كل دول العالم لا يهمهم المواطن المغربي بقدر ما تهمهم وظيفتهم

    16
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  • الحق انطقني
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:00

    كمواطن مغربي مقيم في بلجيكا .اشهد ان السيد القنصل العام ببروكسيل .لا يعير اي اهتمام لمصالح المغاربة هناك .ومعاملته مع الجالية المغربية بكل عجرفة واشهد بشرفي على ما ادليت به.

    13
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  • med
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:04

    يجب وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب نحن نريد النهوض ببلدنا وبجاليتنا، قال سيدنا المنصور بالله من لم يقم بواجبه كما أريد فاليستقل ويترك الفرصة للنزهاء الاحرار

    10
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  • ميلود المانيا
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:17

    اكثر من 20سنة وانا في المد والجزر مع القنصليات المغربية في اروبا وخدماتها الرديءة والمملة و و و ، الى ان اخذت الجنسية الالمانية وكأني ولدت من جديد الحمد الله على راحة.

    5
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  • الدوالي منير
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:22

    الشهادة لله، انا اعمل بجوار القنصلية و اشاهد كل يوم الطوابير بالالاف التي تصطف امام باب القنصلية و لا اعرف في اسبانيا التي اعيش فيها ادارة تعالج و تستقبل الف و الفين من المواطنين و السبب يرجع لتهاون الناس في مرافبة وثائقهم و عدم السقوط في تقادمها لانهم يحتقرون اوراقهم المغربية و لم يقومون بتجديدها مادامت السلطات الاسبانية مددت في صلاحية اورق اقامتهم و من خلال معرفتي بقومنا، يزداد الطين بلة حينما يقوم اخواننا للازدحام امام الباب رغم وجود الحراسة و الامن و السلطات ، الكل يحاول السبق بالدخول و الجميع يريد اصطحاب الاولاد و الزوجة و المرافقين بما في ذلك القاصرين الذين يحاولون الدخول بفرق كما لو كانوا سيشجعون فريق رياضي

    6
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  • Nadia
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:26

    انا شخصيا مشيت للقنصلية ببرشلونة بقيت ثلاث ساعات في الباب ودفعت الباسبور ولاكارط. ملي كنتفكر سنوات بداية الالفينات كيف كانت الامور كنفول الحمدالله. المقر الحالي احسن بكثير من لي قبله.
    فقط خاص الرد على استفسارات الناس بالتلفون بلا ماتجي دير الصف. وخص الناس تجي بالموعد الشيى الدي سيسهل العمل على الموظفين وعلى المتعاملين.

    3
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  • فكري
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:35

    و اين الذين يتكلمون عن الاشخاص اللي يسبون الموضفين امام القنصلية و يسبون الملك و الدولة المغريب و لا احد يتحرك او يقول شيء

    0
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  • اطلب من اخواني في المهجر
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:39

    اطلب من اخواني في المهجر أن يتوقفوا عن إرسال العملة الصعبة…

    0
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  • najib
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 14:39

    dans la catégories des consulat qui méprise et qui fait honte à tous les citoyens marocain de l étrangers et surtout en France la palme d or revient au consulat marocain de Lyon . alors la c est on répand pas au téléphone . t’es accueil comme de la m…et la liste et long faut un changement radical.

    0
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