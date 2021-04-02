مغاربة ينتقدون خدمات قنصلية المملكة ببرشلونة

اشتكى عدد من أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من خدمات القنصليات المغربية، خصوصا القنصلية العامة ببرشلونة.

وقال أفراد من الجالية المغربية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن قنصلية المغرب ببرشلونة تشهد ازدحاما أمام مقرها دون احترام إجراء التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس “كورونا”.

وانتقد مغاربة العالم بطء الإجراءات الإدارية في قنصلية برشلونة، وأشاروا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية ظل عدد من أفراد الجالية ينتظرون منذ الساعة الخامسة صباحا دون أن يتمكنوا من قضاء أغراضهم في يوم واحد.

وتابع المشتكون بأن مصالحهم “معطلة بسبب سوء الخدمات الإدارية المقدمة، وذلك على الرغم من أن أغلب أفراد الجالية يأتون من مناطق بعيدة وأحيانا للاستفسار عن أمور بسيطة بسبب عدم جواب المسؤولين بقنصلية برشلونة عبر الرقم الهاتفي”.