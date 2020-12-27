الهجرة السرية تغري نشطاء "حراك الريف" للوصول إلى الضفة الأوروبية

في عزّ الشّتاء تتحرّك قوارب الموت حاملة عددا من المهاجرين المغاربة إلى الضفة الأخرى. وأفادت مصادر من الحسيمة أن ناشطا كان ضمن حراك الرّيف، يدعى خالد البركة، تمكن رفقة زوجته وشخصين آخرين من الوصول إلى إسبانيا، حيث تدخلت فرق البحرية الإسبانية التي كانت قبالة سواحل غرناطة لإنقاذهم.
وانطلق قارب المهاجرين السريين، الذي كان يحمل خالد البركة، وهو من “مجموعة ناصر الزفزافي”، وسبق له أن استفاد من العفو الملكي عام 2018، من الساحل المنتمي إلى قبيلة تمسمان.
وكتب البركة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ “أغلب الشباب اختاروا طريق الهجرة لأنهم افتقدوا إلى أبسط حقوق العيش الكريم داخل وطنهم، لا لأنهم يكرهون وطنهم”، وواصل: “من منا يكره أرضنا نعتبرها أمنا وسنموت من أجلها؛ وسنغامر بأرواحنا وأهلنا من أجل كرامة أمنا”، بتعبيره.
ولا يتعلق الأمر بالناشط البركة وحده، بل إن موجات “الحريك” باتت تجذب عددا من نشطاء حراك الريف، حيث هاجر أخيرا، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية محلية من الحسيمة، الناشط رشيد اعماروش، الذي كان أيضا ضمن مجموعة ناصر الزفزافي في سجن عين السبع المحلي بالدار البيضاء، الشهير بـ”عكاشة”، واستفاد هو الآخر من العفو الملكي.
ومعروف أنّ المهاجرين المغاربة من ذوي التوجّه السّياسي لمّا يبلغون التّراب الإيبيري يباشرون إجراءات اللجوء بملء مطبوع خاص باللجوء السياسي تقدّمه الشرطة الإسبانية، وهو ما يجعلهم محميين قانونياً ولا يتعرّضون للطّرد. لكن يجب عليهم تقديم الأدلة التي دفعتهم إلى هذه الخطوة، في ظرف لا يتعدى شهرا. ويمكن تقديم طلب اللجوء في أي مركز للشرطة بإسبانيا.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الشابين اللذين ينحدران من مدينة الحسيمة، كانا يقودان الاحتجاجات في الرّيف، وقد وصلا إلى إسبانيا بطريقة غير مشروعة، قبل أن يشرعا في إجراءات طلب اللجوء. وكما هو معروف، فإن المغاربة الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى إسبانيا يُعادون فوراً إلى بلدهم، بموجب الاتفاقيات الثنائية التي تجمعُ الطرفين.
وينسق هؤلاء فور وصولهم إلى الديار الإسبانية مع أفراد آخرين من نفس العائلة أو من الأصدقاء، حيث يقومون باستقبالهم وإيوائهم، في أفق تمكنهم من فرصة شغل أو الهجرة صوب بلد مجاور. وتؤكد العائلات الريفية أن أبناءها حين يهاجرون يكونون في أياد أمينة ويصلون سالمين إلى وجهتهم.
نتمنى لهم التوفىق .الله اعاونهم وييسر أحوالهم.
و الله انا حزين لهدا التعنت من طرف المسؤولين.لمادا سجن اصلا شباب الريف؟.انهم كانوا يطالبون بالحقوق الإنسانية وليس بقلب النظام.نحن لنا أعداء آخرون وليس شباب الريف.نحن محتاجون إلى لحمة داخلية لمواجهة الأعداء الحقيقيين.اتمنى من الملك أن يحل هدا المشكل فنحن في غنى عنه.نريد المغرب أن يصبح دولة يحس فيها جميع المغاربة انهم مرغوب فيهم وان كل واحد له دور للنهوض بهدا البلد من السبات العميق والمضي به إلى مسار الدول المتقدمة.نحن جميعا بدون اقصاء
هنيئا لهم رغم أنه حتى اسبانيا ليست بجنة
وخا سيروا حتى نتوما لإسبانيا التي ستجد فيكم مآربها و اعلنوا عن الجمهورية الريفية الشمالية و الإستقلال و داكشي من فرط في بلده بلا رجعة يطلبون اللجوء لكي لا يعيدوهم الى المغرب هنا يبان العربون كون غير حركتوا و تخبيتوا حتى تقادوا وراقكم في اسبانيا حيث اسبانيا مكتردش لي خدامين في الفلاحة كيف دارو خوتكم لكن انتم اا تريدون البقاء في اسبانيا بل تريدون الإلتحاق بهولاندا و هذه الأخيرة هي لي صعيبة من ناحية الهجرة و اوراق الإقامة لذلك التجئتم الى هذه الحيلة ضانين انكم بسهولة ستعودن للمغرب بعد.امتلاك الأوراق و تجي بسيارة و دخل من الحدود و تبوزا كان شيء لم يكن اعلم يا اخي الإفرقي انه لن تطء قدماك الوطن بعد طلب للجوء سيطردون لأنه اسقطت عنك الجنسية المغربية …. معكم حفيد من احفاد عبد الكريم الخطابي ولد الباريو سكن الرباط العاصمة و شكرا.
هكذا الحال. تصلح المخزن مع “إسرائيل ” و لا يمتلك الشجاعة للتصالح مع جهة من جهات المغرب التي عانت و تعاني للآن.
هكذا الاستبداد!