مغربيات تقتحمن مهن الرجال في "أرما البيئة"

المرأة مثل الفأس يمكنها الحفر أينما حلت.. هكذا ترى ميلودة المرأة المغربية وهي تحكي عن تجربة عملها في شركة “أرما البيئة” والتي تحوز فيها النساء مسؤوليات كانت حكراً على الرجال.

راكمت ميلودة 17 عاماً من العمل في مجال النظافة، وتتذكر بشكل دقيق أيامها الأولى لكنس النفايات في الشوارع وكيف أصبحت اليوم سائقة لشاحنة كبيرة وتلقى الترحيب والتشجيع من زملائها وكل الذين يصادفون في عملها اليوم.

وتقول ميلودة: “اللي داز من حدايا، سواء رجل أو أمراة، يقولي لي الله يعاونك، وهذا ما يجعلني فخورة وسعيدة جداً في عملي”.

نفس الشيء بالنسبة لزميلتها رزوق لبنى التي تشتغل أيضاً سائقة شاحنة في الشركة ذاتها، بعدما اشتغلت 7 سنوات تدرجت فيها في المناصب بكل جدارة واستحقاق.

وتقر زروق أنها صادفت في بدايات تعبيرات عدة بأن هذا المجال حكر على الرجال، وتضيف قائلةً: “حين يرونني أسوق شاحنة النظافة يتحول كل شيء إلى التشجيع، وهذا ما يجعل أسرتي مفتخرة بي كثيراً”.

وتجزم رزوق لبنى أن المرأة المغربية تفوقت في جميع المجالات ولم تترك أي مجال لم تدخله، بل لا يصعب أي شيء أمام عزيمتها.