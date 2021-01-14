مغربيان يؤثثان التشكيل المثالي للدوريات الكبرى

اختارت منصة “هوسكورد”، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمباريات والأندية واللاعبين، الدوليين المغربيين يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، وأمين حارث، لاعب الوسط الهجومي لنادي شالكه 04 الألماني، ضمن التشكيل المثالي للدوريات الخمسة الكبرى للجولة الماضية، وهي دوريات ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.

وحصل أمين حارث على 10 من 10، كأعلى تنقيط في التشكيل المثالي، بعد قيادته ناديه شالكه للفوز على هوفنهايم برباعية نظيفة، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 15 من الدوري الألماني، حيث سجل هدفا وساهم بثلاث تمريرات حاسمة.

ومنح الموقع المتخصص يوسف النصيري علامة 9.8، كثاني أعلى تنقيط في التشكيل المذكور، بعد تسجيله “هاتريك” قاد به ناديه إشبيلية للفوز بثلاثية مقابل هدفين على ريال سوسييداد، عن الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن يوسف النصيري هو رابع هدافي الدوري الإسباني بـ 8 أهداف، مناصفة مع الفرنسي كريم بنزيمة، فيما يحتل أمين حارث المركز الخامس في جدول ترتيب أفضل الممررين في “البوندسليغا” بـ 4 تمريرات حاسمة.