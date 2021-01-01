مغربية تحرز لقب ملكة جمال العرب لسنة 2020

توجت المغربية إلهام بالمخفي، بلقب ملكة جمال العرب لسنة 2020، ضمن فعاليات مهرجان السياحة العربية الذي تستضيفه مصر.

وقد نجحت إلهام بالمخفي (28 سنة حاصلة على ماستر في شعبة الاقتصاد)، في الظفر بلقب ملكة جمال العرب بعد منافسة قوية مع متسابقات من عدد من الدول العربية من ضمنها مصر، العراق، سوريا، اليمن، السودان، تونس، الجزائر، الكويت، والأردن.

وتمكنت بالمخفي من الفوز بصدارة المنافسة والفوز بلقب ملكة جمال العرب بفضل رشاقتها ومستواها الفكري وطريقتها في التواصل ومشروعها المستقبلي.