"مقاربات" تصدر كتابين في العلوم الاجتماعية

عن مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية وإستراتيجيات التواصل، صدر كتابان جديدان في مجال العلوم الاجتماعية هما: “العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية ” و”البحث الميداني في العلوم الاجتماعية”.

ووفق خبر تقديمي عممته المؤسسة الموجود مقرها بفاس، فإن الكتابين يتضمنان أشغال الندوتين العلميتين المنظمتين في إطار ربيع العلوم الاجتماعية بجامعة الأخوين بإفران من طرف كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة محمد الخامس – الرباط) وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (جامعة الأخوين – إفران) ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

وشارك في الكتاب المعنون بـ”العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية”، الذي نسقه الأكاديمي عبد الرحيم العطري، مجموعة من الأساتذة الباحثين هم: زهور كرام، وعبد الغني منديب، وجمال فزة، وعمر بنعياش، وحنان حمودا، وحنان زعيرك، وإقس كلثوم، وعبد الرحيم العطري، وعائشة حليم، ورشيد بوعبيد، ومحمد راضي، وحسن ضايض، وميلود الرحالي، وعبد القادر امحمدي، ومحمد جاج، وهشام المكي، ومحمد شكري سلام، وعبد الغني زياني، وإدريس الصنهاجي، ومصطفى عوين، وعبد الرزاق لكريط، وعبد الحق محتاج، والمصطفى شكدالي، وهاجر لمفضلي، وعياد أبلال، والصديق الصادقي العماري، وهشام كموني، وعبد العزيز أجدي، ومحمد المرجان، وإبراهيم حمداوي، ونور الدين لشكر، وحسن مويلح، محمد الدحاني، وعبد الفتاح الزهيدي، وياسين يسني.

ونسق الكتاب الثاني المعنون بـ”البحث الميداني في العلوم الاجتماعية” الأكاديمي عبد الغني منديب، وشارك فيه كل من الأساتذة الباحثين: جمال فزة، وعبد الرحيم العطري، وعبد الهادي الحلحولي، ومحمد خالص، وزكرياء الإبراهيمي، ومولود أمغار.