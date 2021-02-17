مقاومة "آيت بعمران" تدين التطاول على الملك

عبرت أسرة المقاومة وجيش التحرير بإقليم سيدي إفني عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية العدائية التي تشنها قناة “الشروق” الجزائرية، والمتضمنة لتطاول صريح وواضح على مقام الملك محمد السادس من خلال تعابير تحقيرية حاطة من الكرامة، تبين المستوى المهني والفني المتدني للأبواق الإعلامية لدى النظام الجزائري، الذي لا يمت للصحافة ومواثيق الشرف بأي صلة.

وحملت الهيئة ذاتها المسؤولية الكاملة للنظام الجزائي في ما تروجه القناة المذكورة ومثيلاتها من مساس وإساءة إلى الرموز والقيادة الوطنية للشعب المغربي، في محاولة يائسة للتشويش على المسار التنموي للمغرب بالتضليل والكذب، خصوصا بعد الانتصارات الدبلوماسية والميدانية المتلاحقة التي حققتها المملكة في الدفاع عن الوحدة الترابية، فضلا عن إعادة فتح معبر الكركرات في عملية سلمية مصحوبة بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على كافة أقاليمه الجنوبية.

ودعا المقاومون وأعضاء جيش التحرير بآيت بعمران، في بيان توصلت به هسبريس، وسائل الإعلام الجزائرية إلى امتطاء صهوة الحياد والتجرد والموضوعية والالتزام بأعراف وأخلاقيات مهنة الصحافة في تعاطيها مع الشأن المغربي.

وأعربت التمثيلية عينها عن تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها بكل غال ونفيس، انطلاقا من إيمانها بعدالة قضية الصحراء المغربية في ظل سيادة المملكة، وقيادة ضامن وحدتها وعزتها وكرامتها الملك محمد السادس، منوهة بالإجماع الوطني وراءه للدفاع عن القضية الأولى للمغرب.