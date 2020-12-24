أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:20
تقرير المفتشية يسقط "مدير التعليم" في القنيطرة
-
18:20
شرطة موريتانيا تعنّف طلبة راغبين في السفر للمغرب
-
17:30
أوروبا وبريطانيا تتفقان تجاريا لما بعد "بريكست"
-
17:10
متحف يهود بلجيكا ينوّه بالملك محمد السادس
-
16:25
"أشبال الأطلس" تحسم التأهل لنهائيات كأس إفريقيا
-
16:05
تأجيل قضية المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش
-
15:27
الأردن يتسلم اللقاحات ضد "كورونا" أواخر شهر يناير
-
15:21
حزب العدالة والتنمية يتودّد إلى "البام" بالمحمدية
-
14:50
الأطباء الداخليون يعرضون مشاكل ومطالب بطنجة
-
14:20
منظمات أممية تقدم تأطيرا حقوقيا لأطفال المغرب
-
13:36
أعداد قياسية لوفيات وإصابات كورونا في روسيا
-
13:21
وزارة التربية الوطنية تعفي المدير الإقليمي بتزنيت
السلام عليكم
لايحق لأحد ان ينتهك حرمة المقبرة كيفما كانت صفته ومبرراته, كيف ستحول لحديقة وهي اصل مقبرة للمسلمين, وباي حق ستنبش قبورهم وتكسر عظامهم؟؟؟
ألم يعد في الارض متسع لنضيق على الأموات؟