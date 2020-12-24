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‫تعليقات الزوار

1
  • الحسبن
    الخميس 24 دجنبر 2020 - 17:53

    السلام عليكم
    لايحق لأحد ان ينتهك حرمة المقبرة كيفما كانت صفته ومبرراته, كيف ستحول لحديقة وهي اصل مقبرة للمسلمين, وباي حق ستنبش قبورهم وتكسر عظامهم؟؟؟
    ألم يعد في الارض متسع لنضيق على الأموات؟

    3
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