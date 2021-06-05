مقتل ثلاثة شبان في حادث تصوير "فيديو كليب"

تسبب سائق متهور في مقتل ثلاثة شبان، ليلة أمس في مدينة الدار البيضاء، إثر اقتحامه بسيارته مكان تصوير “فيديو كليب” لتوفيق حازب، الشهير بلقب “دون بيغ”، وأمين التمري المعروف بـ”أمينوكس”، إضافة إلى خسائر مادية عدة.

وكشفت مصادر هسبريس أنّ الحادث وقع على مستوى شارع غاندي، إثر اقتحام شخص مخمور مكان التصوير أثناء أداء مشاهد خاصة بأمينوكس.

المصادر ذاتها أوردت أن الحادث تسبب في مقتل تقني مسؤول عن كاميرا “درون” وممثلين ثانويين، وذلك أثناء تناول فريق العمل وجبة العشاء، قبل استئناف تصوير مشاهد “الفيديو كليب”.

وعرف الحادث استنفارا أمنيا كبيرا، وتدخلت عناصر الوقاية المدنية لنقل مصابين آخرين إلى المستعجلات بينما جرى نقل الموتى إلى مستودع الأموات.

ونشر “دون بيغ” كلمات تعزية في صفحته الشخصية قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. البقاء الله”، فيما تفاعل المغني “أمينوكس” مع الحادثة بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.