مقتل مهاجرَين وفقدان 9 قبالة سواحل إسبانيا

قتل مهاجران على الأقل وفقد تسعة بعد غرق مركب كان ينقلهم قبالة سواحل إسبانيا، على ما أفادت السلطات الإسبانية الأحد.

وأفادت الإدارة الإسبانية في منطقة مورسيا بأن “هناك قتيلين تم انتشال جثتيهما، وثلاثة تمت إغاثتهم وتسعة مفقودين”.

وكان المهاجرون يحاولون الوصول إلى إسبانيا حين انقلب مركبهم، ليلة السبت الأحد، قبالة سواحل بلدة ماثارون.

كما يواصل خفر السواحل، اليوم الأحد، “عمليات البحث للعثور على المهاجرين المفقودين”، وفق السلطات في المملكة الإيبيرية.

ويقضي مهاجرون غرقا في الغالب بهذه المنطقة من غرب المتوسط، حيث قتل 330 شخصا خلال السنة المنصرمة و58 منذ مطلع السنة الجاري، وفق حصيلة لمنظمة الهجرة الدولية.

ووصل حوالي 4377 مهاجرا إلى إسبانيا عبر البحر منذ يناير الماضي، ونزل أكثر من نصفهم في جزر الكناري التي تشهد تدفق مهاجرين بأعداد متزايدة منذ نهاية العام 2019.