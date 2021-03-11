مكتب الفوسفاط يدعم النظام الإيكولوجي للمقاولات

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP” إطلاق آلية مالية فريدة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لنظامها الإيكولوجي.

ووفق بلاغ للمجموعة فإن الآلية الجديدة “ترتكز على إحداث صندوق ضمان أطلق عليه اسم ‘صندوق ضمان التميز’، سيمكن مموني وموردي المجموعة من الحصول على التمويلات اللازمة لدورات التشغيل”.

وبفضل هذه الآلية “يمكن للممونين والموردين تمويل 70٪ من الاحتياجات النقدية المترتبة عن تنفيذ التعاقدات بمجرد توقيع الطلبات، ويمكن كذلك أن تستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية ودون تقديم ضمانات إضافية من أجل تلبية التزاماتها مع مجموعة OCP”، وفق البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أن “صندوق ضمان التميز” يتخذ شكل صندوق للتوظيف الجماعي بالتسنيد، وهو مدعوم بالكامل من طرف “مجموعة OCP”.

وفي هذا الصدد، كشفت المجموعة أن مؤسسة التمويل “فينيا”، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) المتخصص في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، “تعد المستفيد الأول من هذا الصندوق، إذ وقعت اتفاقية شراكة مع ‘مجموعة OCP’ من أجل تقديم عروض تمويلية جذابة لفائدة مموني وموردي المجموعة”، مردفة: “بالتالي يمكن لـ’فينيا’ اللجوء إلى صندوق الضمان لتغطية المخاطر المالية التي تتعرض لها محفظة مقاولات النظام الإيكولوجي لمجموعة OCP، على أن يتم تعميم هذا النموذج مستقبلا ليشمل مؤسسات مالية أخرى”.

وزاد البلاغ أن اعتمادات “صندوق ضمان التميز” تصل إلى 125 مليون درهم، ويسمح بضمان قروض إجمالية تصل قيمتها إلى 950 مليون درهم، متابعا: “وفي هذا الصدد تتراوح قيمة القروض التي سيغطيها الصندوق بين 100 ألف درهم و15 مليون درهم، وستمنح لموردي ومموني مجموعة OCP من أجل تمويل عقود إمدادات السلع أو الخدمات المبرمة أو التي يجري تنفيذها مع مجموعة OCP”.

ويعد “صندوق ضمان التميز” أول استخدام للتسنيد بالمغرب لضمان مخاطر القروض. وقد عملت كل من “CDG Capital” و”Maghreb Titrisation” و”Clifford Chance” على مرافقة مجموعة OCP من أجل إنشاء وهيكلة هذا الصندوق الذي ستتولى تدبيره “Maghreb Titrisation”، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وأورد البلاغ أيضا أن الآلية الجديدة تستهدف مموني وموردي “مجموعة OCP” الملتزمين بتطوير قدراتهم في إطار النموذج الجديد للتعاون الذي يحمل اسم “ميثاق التقدم”، الذي تم إحداثه من طرف مجموعة OCP ويتطلب انخراط الممونين والموردين في نهج لتطوير أنشطتهم وإضفاء الطابع المهني عليها.

ويتم تنفيذ “ميثاق التقدم”، وفق المصدر عينه، “بشراكة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال الارتكاز على تقييم مجموعة OCP الذي يأخذ بعين الاعتبار العديد من معايير الأداء والقدرات التشغيلية؛ وبناء على ذلك يمكن للممونين والموردين الملتزمين الاستفادة من بعض آليات الدعم (بما في ذلك صندوق ضمان التميز)، إذ يمكن كذلك مشاركة تقييمات مجموعة OCP مع المؤسسة المالية الشريكة عند دراسة ملفات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأوضح البلاغ أن الآلية الجديدة جزء من برنامج طموح لتطوير النظام الإيكولوجي لمجموعة OCP “يهدف إلى تعزيز الشراكة مع الممونين والموردين الأكثر التزاما وكفاءة على الصعيدين الوطني والمحلي، ويشتمل على آليات للتحفيز والاندماج والدعم تغطي العديد من الجوانب، بما في ذلك ‘ميثاق التقدم’، وتطوير مهارات الموارد البشرية للممونين والموردين، والتطوير المشترك للمنتجات والتجهيزات البديلة للمواد المستوردة، وكذا ولوج المقاولة الصغيرة جدا إلى صفقات مجموعة OCP”، خاتما: “كما يستفيد هذا البرنامج من المنصات الرقمية المخصصة للممونين والموردين باعتبارها عاملا رئيسيا لتسريع التنمية”.