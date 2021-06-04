مكتب الفوسفاط يطعن في فرض رسوم تعويضية

مكتب الفوسفاط يطعن في فرض رسوم تعويضية
صورة: أرشيف
الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:10

تقدمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مؤخرا، بالطعن بالاستئناف أمام المحكمة الفدرالية للتجارة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضد القرارات بفرض رسوم تعويضية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب.

وتهدف هذه المسطرة إلى الاعتراض على القرارات التي تفتقد لأي أساس، الصادرة عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، وعن وزارة التجارة الأمريكية (DoC) المتعلقة على التوالي بالضرر اللاحق بالصناعة المحلية الأمريكية للأسمدة، وبتحديد نسب الرسوم المطبقة.

وستتدخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أيضا ضد مسطرة الاستئناف المباشرة من قبل شركة “Mosaic”، الرامية إلى رفع نسب الرسوم المطبقة المذكورة.

وتندرج هذه المساطر في إطار المجهودات المستمرة المبذولة من قبل مجموعة OCP لمعارضة فرض التطبيق غير المؤسس للرسوم التعويضية، وفي إطار إرادته الاستمرار في خدمة المزارعين الأمريكيين قصد تمكينهم من تأمين تموينات موثوقة ومتنوعة من أسمدة ملائمة وذات جودة عالية.

الأسمدة الفوسفاطية المجمع الشريف للفوسفاط المحكمة الفدرالية للتجارة الدولية الولايات المتحدة الأمريكية

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‫تعليقات الزوار

1
  • محمد امزيان
    الجمعة 4 يونيو 2021 - 23:22

    لماذا مكتب الفوسفاط شريف؟!!….

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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