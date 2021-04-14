مكعب أبيض يجمع الشارقة للفنون ومعهد إفريقيا

بالتزامن مع عرضه في متاحف عالمية، تستضيف «مؤسسة الشارقة للفنون» و«معهد إفريقيا» العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم “مكعب أبيض”.

ومن المقرر أن تقدم الشارقة للفنون ومعهد إفريقيا هذا العرض يوم 17 أبريل الجاري، على الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وهو عرض يتزامن مع عروض أخرى في متاحف عديدة حول العالم.

وتأتي استضافة هذا الفيلم في سياق حدث يمتد على مدار أربعة أسابيع، وتشارك فيه 15 مؤسسة دولية هي: المتحف الوطني (كينشاسا)؛ مؤسسة الشارقة للفنون، معهد إفريقيا (الشارقة)، معهد كي دبليو للفن المعاصر (برلين)، مركز سافانا للفن المعاصر (تامالي)، مؤسسة الفنانين الأفارقة (لاغوس)، في أيه سي (موسكو)، متحف فان أبي (أيندهوفن)، ويلس (بروكسل)، معهد الفنون المعاصرة (لندن)، متحف موري للفنون (طوكيو)، بيتشا (لوبومباشي)، إمبافيليون (ملبورن)، متحف ماكان (جاكرتا)، ووايت كيوب (لوسانغا).

ووفق بيان مشترك للشارقة للفنون ومعهد إفريقيا فإن فيلم «مكعب أبيض» (2020)، الذي أخرجه رينزو مارتينز، يبحث في مسائل الفن والتفاوت الطبقي وإنهاء الاستعمار، متتبعاً قصة العمال الكونغوليين الذين شكلوا رابطة تعاونية في العام 2014، حملت اسم «الرابطة الفنية لعمال المزارع الكونغوليين» وعُرفت اختصاراً بـ «كاتبك»، بتعاون مع الناشط البيئي رينيه نغونغو، مؤسس «غرينبيس كونغو»، في مسعى منهم لإقامة معارض لأعمالهم الفنية في مؤسسات دولية.

ويضيف البيان: “في بعض الحالات، حصلت هذه المؤسسات على تمويل من شركات متعددة الجنسيات كانت مسؤولة في ما مضى عن استغلال عمال المزارع، واعتماد الزراعة الأحادية المدمرة التي استنزفت أراضيهم، حيث يتمكّن العمال، بواسطة الدخل الناتج عن مبيعات أعمالهم الفنية، من إعادة شراء الأرض التي صادرتها واستولت عليها شركة يونيليفر، وتحويلها إلى حدائق خصبة ومتنوعة وبيئية تسودها المساواة وتكافؤ الفرص”.

ومن المزمع استمرار عرض الفيلم في الفترة المتراوحة بين 24 مارس الماضي و24 أبريل الجاري 2021، يومياً على جدران المكعب الأبيض الذي بناه العمال على أرضهم في لوسانغا، وبُرمِج عرض مجاني له في الشارقة يوم 17 أبريل.

وستعقب عرض الشارقة جلسة نقاش عبر منصة “زووم”، تتناول بعض القضايا الرئيسية والتداعيات الناشئة عن المشروع والفيلم، يشارك فيها: رينزو مارتينز، مخرج الفيلم والمدير الفني لمعهد هيومان أكتيفيتيز، وسيدارت تاماسالا، فنان ونائب رئيس «كابتك»، وسورافيل ونديمو، زميل كرسي أوكوي إينوزور لدراسات ما بعد الدكتوراه في الثقافة البصرية، والدراسات الأدائية، والعلوم الإنسانية النقدية في معهد إفريقيا.

كما يمكن، أيضاً، مشاهدة الفيلم تحت الطلب في الفترة الممتدة بين 17 و24 أبريل الجاري، مقابل رسم قدره 5 دولارات أمريكية، يعود ريعها إلى «كابتك» التي ستستخدم الأموال لإعادة شراء مزيدٍ من الأراضي.