مكناس تعزز خطوط النقل بـ"حافلات الجيل الجديد"

توصلت مدينة مكناس بدفعة جديدة من حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “باص مكناس” المفوض إليها تدبير قطاع النقل.

وتعززت شبكة النقل الحضري بمكناس بـ13 حافلة من الجيل الجديد، ليصير مجموع الحافلات الجديدة 54 حافلة من أصل 90 المرتقب تسلمها خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2027، حسب العقد المبرم مع شركة “باص مكناس”.

وتم استلام الأسطول الجديد للحافلات، المطابقة للمعايير الدولية على المستوى التقني والبيئي والوظيفي، خلال حفل نظم في الأيام الماضية بحضور عامل مكناس والمنتخبين.

وجهز الأسطول الجديد لحافلات “باص مكناس” بنظام للتذاكر الإلكترونية بدون اتصال، إلى جانب إتاحته إمكانية استعمال البطاقات المغناطيسية، الشيء الذي يقلص إلى الحد الأدنى آجال الانتظار والركوب في المحطات ومختلف نقاط التوقف.

كما تم تجهيز الأسطول الجديد بكاميرات المراقبة، وذلك من أجل توفير الأمن بشكل أفضل للمواطنين، إضافة إلى توفره على شبكة “وايفاي” للاستجابة لحاجيات الركاب.

شركة “باص مكناس”، المفوض إليها تدبير النقل الحضري بالمدينة الاسماعيلية، تستغل شبكة مكونة من 28 خطا يخدم 13 جماعة، مغطية بذلك مساحة إجمالية تصل إلى 460 كيلومترا.