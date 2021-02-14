ملتقى يجمع الباحثين الشباب في الدراسات العليا

احتضنت قاعة الندوات والأنشطة التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بالناظور، مساء السبت، فعاليات الملتقى الوطني الثاني للباحثين الشباب في الدراسات العليا.

الملتقى الذي نظمته جمعية التضامن للتنمية والتنشيط الاجتماعي والثقافي بالناظور، بتنسيق مع مجلة آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، تضمن برنامجه مداخلات علمية أكاديمية بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف كليات المغرب.

وقال أيوب الشاوش، رئيس جمعية التضامن للتنمية والتنشيط الاجتماعي والثقافي بالناظور، إن “فعاليات الملتقى الوطني تحفيز للمشاركين في مختلف التخصصات لدعم البحث العلمي الأكاديمي بالمغرب”.

وأضاف في تصريح لهسبريس أن “الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال البحوث المقدمة”، مؤكدا “استمرار الجمعية في تنظيم الملتقى كل سنة من أجل المساهمة في تطوير آليات البحث والعمل على مواكبة الباحثين في مختلف التخصصات”.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للباحثين الشباب في الدراسات العليا ستستمر اليوم الأحد بمشاركة باحثين آخرين.