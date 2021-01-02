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‫تعليقات الزوار

7
  • Hicham
    السبت 2 يناير 2021 - 12:09

    شتان بين من يعتني بالحمير و من يبيع نقانق الحمير

    13
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  • عبد المجيد المانيا
    السبت 2 يناير 2021 - 12:24

    السلام عليكم.شوفو الرحمه عند الناس .ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.دياولنا مكين غير بني او علي أو سير او خلي.

    14
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  • كن حمارا تعش سعيدا ..
    السبت 2 يناير 2021 - 12:26

    هادي وصية ليك .. و ليه . . بروتوكول عمومي ..

    4
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  • حيوان ناطق
    السبت 2 يناير 2021 - 12:31

    ماأثار انتباهي في حديث الاجنبية المسؤولة عن المشروع هو متمنياتها ان يهتم المغرب بالملجأ بعد وفاتها!!!يعني لديها تخوف من مسح الملجأ من الخريطة واستلاء مافيات العقار على الموقع… كانت الاجنبية صادقة كان قلبها ينبأها

    20
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  • ريفي في البرازيل
    السبت 2 يناير 2021 - 12:38

    أيضا لو يشيد بعض المغاربة مراكز لأيواء المتشردين الذين يكونون بالبرد القارس و الجوع…. لكان عملا رائعا و لاستمتع الجميع براحة نفسية عظيمة : المحسنون و المتشردون و حتى باقي المواطنون.

    للإشارة فودائع المغاربة في الأبناك المغربية تناهز مائة مليار دولار أي ألف مليار درهم أي مائة ألف مليار سنتيم!!!!

    0
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  • وجهة نظر
    السبت 2 يناير 2021 - 12:50

    لأن المغرب بلد متقدم يوجد العديد من الحمير والبغال في العديد من المجالات ومنهم من له ساءق ومنهم من يرأس مجلس ومنهم في مراتب سامية تحية حارة لجميع الحمير والبغال

    2
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  • Me again
    السبت 2 يناير 2021 - 12:59

    اذا كان الحيوان يعيش بصحة جيدة، فمباشرة الناس حوله يكونون مرتاحين و في صحة جيدة.
    اذا تم الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة توفرت جميع الامكانيات من مستلزمات ولوجيات و مصاعد و تعليم و صحة، فمباشرة سيستفيد الآخرين جميعا منها عندما يصبحون حوامل او عجزة او مرضى او معطوبين بسبب حوادث السير و الشغل و قدر!
    هكذا يفكر الاوروبيون و يعتانون بالضعيف لانهم يعلمون ان الله خلق الانسان ضعيفا!
    لكن في المغرب يتم الاعتناء اكثر ب VIP اي المعوقين الحقيقيين الذين لا يتقنون اي شيء و يحتاجون الى الشيفور و السخار و الطباخ و العساس و الكاردكور و الكرديان و الشاوش و الجاردينيي و المدرب و الكسال و خادمة البيت و المساعد و المرشد و الرفيق لكي لا يسقط عندما يمشي… اما VIP الحقيقيون في اوروبا هم ذوو الاحتياجات الخاصة و العجزة و المرضى الذين يتم العناية بهم باحسن الامكانيات!
    غريب ان ترى معلم او موظف بسيط في المغرب يحتاج الى خادمة بيت و سخار خاص به!
    ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء!

    3
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