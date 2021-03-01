ملفات النقل والرياضة والهجرة تجمع مجلس الشرق

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، الاثنين، بالإجماع، على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2021، التي ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس الجهة، بحضور كل من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة –أنجاد، وأعضاء مجلس جهة الشرق، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي فعاليات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام.

وتضمن جدول أعمال الدورة العادية مجموعة من النقط على غرار قطاع النقل، خاصة دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، إضافة إلى قطاع الرياضة من خلال دعم تسيير مركز للتكوين في رياضة كرة القدم، فضلا عن تنزيل سياسات الهجرة وبرنامج التدريب الترابي وتعزيز الشراكة والتعاون جنوب – جنوب.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن النقط التي تداول فيها أعضاء المجلس “هي قضايا متنوعة حاضرة من خلال اتفاقيات الشراكة التي تعرضها هذه الدورة، فضلا عن الفائض الحقيقي وكذا ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2021″، مضيفا أن أعضاء المجلس انكبوا خلال أشغال الدورة على الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إحداث وتسويق منطقة صناعية ومنصة لوجستية بالعروي في إقليم الناظور.

وزاد المتحدث: “ونحن على بُعْدِ أيام معدودة عن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وبصفة استباقية يطيب لي أن أهنئ كل عضوات مجلس جهة الشرق وكذا موظفات وأعوان إدارة المجلس، وممثلات المنابر الإعلامية، وأوجه أحر التحيات إلى كل النساء المغربيات بالحواضر والقرى وبمختلف المجالات والميادين وكل النساء اللاتي تجندن من أجل محاربة وباء “كوفيدـ 19″، اعترافا بقيمة التضحيات المبذولة من قبلهن خدمة لوطننا العزيز”.

كما نوه رئيس مجلس جهة الشرق بالانتصارات الدبلوماسية الموازية للدينامية التنموية “التي يقودها ضامن وحدة وأمن البلاد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث تزيد هذه المنجزات من قوة اصطفاف الأمة المغربية وراء عاهلها المفدى. كما تشهد أنحاء ومناطق المملكة المغربية دينامية تنموية متجددة؛ وذلك من خلال سياسة فتح الأوراش والمشاريع الكبرى، واستقطاب الاستثمارات الضخمة، فضلا عن التزام المغرب بخياره الديمقراطي وإصراره على المضي قدما نحو بناء مجتمع متراص الصفوف، وإرساء دعائم مغرب منفتح على محيطه ومواكب للمستجدات”.

ولفت بعوي الانتباه إلى أن “مجلس جهة الشرق يحرص دوما على توفير مناخ عام للاشتغال، أساسه الرفع من جاذبية وتنافسية الجهة، بالإضافة إلى تنويع التحفيزات لتشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات، بالموازاة مع دعم برامج المواكبة وبث روح المبادرة وتطوير المهارات المقاولاتية خاصة لدى الشباب”، مضيفا أن الحرص على تنفيذ المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية يترجم على أرض الواقع وبالملموس الإرادة الأكيدة لمجلس الجهة على تحقيق التنمية المجالية المتوازنة.

وقام أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال أشغال الدورة العادية، بالدراسة والمصادقة على كل من مشروع برنامج تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية بالجماعات التابعة لعمالة وأقاليم جهة الشرق، وكذا مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة تتعلق بتحديد شروط وكيفيات دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بأقاليم الناظور وبركان وتاوريرت وجرسيف والدريوش وفجيج وجرادة، إضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل دعم تسيير مركز التكوين في كرة القدم وبرمجة الفائض والمصادقة عليه.

كما تمت دراسة مشروع تعديل ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2021 والمصادقة عليه، وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع برتوكول تنفيذ الاتفاقية الإطار حول برنامج التدريب الترابي بين مجلس جهة الشرق ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة- إفريقيا، إضافة إلى الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خاصة بشأن تفعيل التعاون جنوب/ جنوب في مجال الهجرة ما بين الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وولاية جهة الشرق وجهة الشرق والتعاون الألماني GIZ والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي أكسبرتيز فرنسا.