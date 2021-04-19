ملف "الممرضين المجازين" ينتظر تأشير المالية

راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل طلب التأشير على ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بشكل استعجالي.

وقالت الجمعية في رسالتها: “يشرفنا أن نتوجه إلى سيادتكم قصد مطالبتكم بوضع حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة، الذي أحيل على وزارتكم من طرف وزارة الصحة بحر الأسبوع المنصرم، بعد تعديل وصياغة المرسوم 2-17-535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”.

وأكدت الجمعية أن التعديلات والمقترحات، “قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة من أجل حلحلة هذا الملف الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة أزيد من ثلاث سنوات، طرقوا خلالها كافة الأبواب وسلكوا فيها جل السبل المتاحة بهدف الإنصاف ورد قسط من الاعتبار ضدا على الحيف والإقصاء الذي طالهم ولحق بهم”.

وشددت الرسالة على أن هؤلاء الممرضين “هم الذين قدموا خدمات جليلة وضحوا بالغالي والنفيس لما يزيد عن ثلاثين سنة خلت خدمة للوطن والمواطن”.

وباعتبار أن عددا منهم قد لقي نحبه وعددا كبيرا آخر سيحال على التقاعد، وفق الجمعية ذاتها، فقد طالبت وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ”إيلاء هذا الملف عناية خاصة واستثنائية نظرا لطبيعته وخصوصيته، وذلك بالتأشير والمصادقة عليه بشكل استعجالي”.