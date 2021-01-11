ممثل إسرائيل في المغرب .. خبير الحضارة الإسلامية يتحدث العربية بطلاقة

يرتقب أن يحل سفير إسرائيل السابق لدى مصر، دافيد جوفرين، بالمملكة المغربية في غضون الأيام المقبلة ليكون ممثلا دبلوماسيا لتل أبيب بشكل مؤقت بالرباط، وذلك بعد قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ودافيد جوفرين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر حتى عام 2019، يتحدث اللغة العربية بطلاقة وخبير في شؤون الشرق الأوسط والحضارة الإسلامية.
بدأ جوفرين العمل الدبلوماسي منذ سنة 1989، وتدرج في مناصب عدة متنوعة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما فيها مدير قسم الأردن ومستشار سياسي في الوفد الدائم الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة.
حصل ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط على الدكتوراه في علوم الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية، وله مقالات أكاديمية عدة حول قضايا الشرق الأوسط والمنطقة.
أبرز ما كتبه جوفرين، مؤلف حول “رحلة في الربيع العربي: الجذور النظرية للهزة الشرق أوسطية في فكر الليبراليين العرب”، وهو الكتاب الذي يأتي في أعقاب الهزات السياسية والاجتماعية التي شهدها العالم العربي في إطار ما سمي حينها بـ”ثورات الربيع العربي”.
يصف الدبلوماسي الإسرائيلي في كتابه هذا، الذي هو عبارة عن إعادة صياغة لرسالته لنيل الدكتوراه، “الربيع العربي” بـ”الخريف الإسلامي” أو بـ”الهزات”، ويقول إن نتائجها لم تحمل حتى الآن ضمانة إيجابية للمستقبل المنظور.
ويتتبع جوفرين في كتابه، “مسيرة الليبراليين العرب على اختلاف الأجيال، والطريقة التي فهموا بها مفاهيم الديمقراطية وحرية الفرد وحقوق الإنسان الأساسية، وكذلك دعوتهم للتغيير”، ويتناول “عجزهم وإخفاقهم في دفع رؤيتهم قدما، قولا وعملا”.
في إحدى مواقفه السياسية عندما كان سفيرا لدى القاهرة، احتج ديفيد جوفرين على منعه والدبلوماسيين الإسرائيليين من حضور أي احتفالات أو مناسبات عامة تجرى في مصر أو تنظمها الخارجية المصرية.
وقال إن جميع السفارات المعتمدة في مصر تتم دعوتها لحضور المناسبات التي تجريها الخارجية المصرية ولا تتم دعوة السفير الإسرائيلي في القاهرة، رافضا هذه المعاملة من قبل مصر.
وكان المغرب قد أعلن الشهر الماضي، الاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، بالإضافة إلى الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المملكة.
في الوقت الذي تمجدون فيه التفاقيات مع الصهاينة. أمر نتنياهو رئيس الكيان الصهيوني اليوم الاثنين ببناء عدد تصل إلى الف مستوطنات
في شمال الضفة الغربية. وفي نفس الوقت ندعي أننا مع القضية الفلسطينية لإسكات الغيورين على مقدسات الإسلامية .
أعلن نتنياهو اليوم عن بناء 800 سكن لمستعمرين جدد فوق أرض من الضفة الغربية المحتلة ،مستعمرون صهينيون قادمون من أمريكا لتهويد فلسطين وسط صمت عالمي .
بعد أن حول مصر إلى بلد ينعم بالخير والازدهار . وبعد أن حول شعب مصر إلى أغنى شعب في كل إفريقيا وآسيا ها هو هذا السفير يحل ببلادنا ليجد الحلول لأعطابنا التي لم نجد لها حلا ولم نجد منها مخرجا …هل سيرضى عنا اليهود إذا لم نتبع ملتهم؟
كيف لا بتكلم العربية بطلاقة واسراءيل يعيش قيها مليون يهودي من اصل مغربي ، بالإضافة ان اسراءيل معروف عنها انها تتوفر على مثقفين وعلماء و اذمغة يكفي ان الجنسيات الاكثر فوز بجوائز نوبل العالميه هم من أصول يهود،،
مرحبا بالاصدقاء في هذا البلد الآمن نتمنى ان تكونوا عند حسن ظن المغاربة والذين لم يجنوا من مساعدة الجزائر الا الخذلان والتآمر على تمزيق وحدتنا الترابية .عدونا هم كابرانات المرادية وايران ومحورها .
عجيب امركم اصبحتم تتمادحون بكل شيء يهودي اسرائيلي وتذمون كلما هو لكم من اصلكم وحضارتكم ودينكم انتم تتنكرون لاصلكم حرام عليكم واعلموا انكم لن تجنوا من الكيان الصهيوني شيئ فالرابح هم الصهاينة ومشروعاتهم التوسعية والاستيطانية ناهيك عن مشاريع اقتصادية تقوي الكيان وتعطيه المصداقية فانا كمغربي بريء منكم ومن سياساتكم
السيد السفير صديق عزيز لرجل الاعمال ساويرس الذي دعا الفنانين الاسرائليين السنة الماضية لاحياء ليال عواصم السهر ام الدنيا مصر فاحتج الشعب المصري و بعض نقاباته على الدعوات التي وجهها ساويرس و لهذا المغرب يرحب و لا يعترض خصوصا ساويرس بغيناه يجي للمغرب للبزنيز
لم نكن نعلم أن لإسرائيل ممثلا لها في المغرب ، ما دوره ؟
على دولة فلسطين والشعب الفلسطيني والمقاومة الشرعية عندهم المتمثلة في حركة المقاومة الإسلامية حماس. على كل هؤلاء أن لا يجعلوا جميع المغاربة في منزلة واحدة.فهناك مغاربة الآن مستعدون للجهاد بالأقصى ومنح عيونهم ودماءهم فداء له.باب المغاربة يا ناس مسمى من أجلنا لأن المغاربة الأقحاح قوم لا يؤتى ولا يخدع من قبلهم.يستمر الخير ويستمر الأمل .
يصف الدبلوماسي الإسرائيلي في كتابه هذا، الذي هو عبارة عن إعادة صياغة لرسالته لنيل الدكتوراه، “الربيع العربي” بـ”الخريف الإسلامي” أو بـ”الهزات”، ويقول إن نتائجها لم تحمل حتى الآن ضمانة إيجابية للمستقبل المنظور.
شكرا جلالة الملك شكرا امريكا في شخص رئيسها السيد دونالد ترمب شكرا اسرائيل نحن سعدا ء باعادة العلاقات مع دولة اسرائيل ولنا الشرف من اجل اخواننا اليهود المغاربة بدولة اسرائيل الشقيقة. اهلا وسهلا بالشعب الاسرائيلي في بلده الثاني المغرب وستجدون ان شاء الله في بلدكم المغرب ما يسركم .نحن في انتظاركم اهلا وسهلا بكم تحياتي
اللغة العربية هي اللغة التانية في اسرائيل.نسبة كبيرة كبيرة من سكان اسرائيل تتحدث اللغة العربية.
ليس هناك تشابه يجمع بين لغتين أكثر من اللغة االعبرية واللغة العربية .
العرب واليهود من الاعراق السامية
sémites .
يعني غريق يتمسك بغريق ،اسرائيل المعزولة عربيا تتصاحب مع المغرب المعزول مغاربيا،الله يكثر من حسادكم وتحيا فلسطين
قولوا سفير ولا حشمتوا ههههههههههه
…هل سيكون ممثل المغرب في مكتب الاتصال بتل ابيب ممن يتحدثون العبرية بطلاقة اللهم اذا تم تعيين يهودي مغربي في المنصب.
الاسراءيل عينت السفير تعرف الحضارة العربية والاسلامية تعرف اللغة العربية يعني من اليهود الشرقيين سلفاديم ليس اليهود الغرببيين اشنيكاز حتى المغرب غادي يلعب معهم اللعبة السياسية اتمنى يعيين المغرب السفير من اليهود المغاربة يعرف اللغة العبرية مطلع على الاحوال الاسراءيل الجالية المغربية في الاسراءيل يعطي المغرب الرسالة الى الافراد الجالية في الاسراءييل ان جلالة الملك يرعى مصالحه مواطنيه المغاربة العالم يهتم شؤونهم كانوا المسلمين او اليهود اقترح التعيين السيد سيرجي بيرديغوا السفير جلالة الملك في الاسراءيل اراه الرجل المناسب لهذه المهمة الوطنية الجسيمة
مرحبا بالممثل الاسرائيلي في المغرب؛ نتمنى تقوية العلاقات المغربية الاسرائيلية في شتىى المجالات بما يعود على الدولتين من رخاء وازدهار، وكذا تسهيل وتمتيع المواطنين المغاربة المعتدلين من اجراءات السفر لاسرائيل.
اسرائيل اعلنت بناية 809 منزل في المستوطنات التي ضمتها الى اراضيها.
سيقوم المغاربة بمجهودات جبارة للتواصل معه مجهودات جبارة التعبير بالعربية الفصحى و نفس المجهودات الجبارة لفهم ما يقول هو بنفسه بالعربية الفصحى، بل، و سيقومون بتقليد احد لهجات العربية الشرق اوسطية بمجهودات جبارة لكي يرضونه.
لو اتيحت لي الفرصة للتحدث معه، سأتكلم معه بالامازيغية لكي اجبره على تعلمها او على الأقل لكي يشغل مترجم خاص به من المغاربة المتكونين في الترجمة من و الى الأمازيغية! و هكذا، سأذكره ان المغرب و المغاربة ليسوا اغبياء كالشرق اوسطيين ليفعل و يقوم و يقول و يفرض ما يشاء عليهم!
المرجو نشر الرأي الحر و سكرا!
كمغربي الدبلوماسي الاسرائيلي مرحب به في الرباط.رباط التسامح والمحبة بين كل الشعوب.. .اتمنى ان يعمل الدبلوماسي الاسرائيلي على ترسيخ العلاقات المغربية الاسرائيلية لما فيه خير للبلدين والشعبين الصديقين.مع مقام سعيد له ولطاقمه الدبلوماسي.والتحيا الصداقة الاسرائيلية المغربية…وعاشت المملكة المغربية العظمى. وعاشت دولة اسرائيل.وعاشت دولة فلسطين . …
نحن ننتضرك ….فمرحبا بك فالمغرب متلك متلا البهود المغاربة الدن ازدادو هنا وترعرعو….وسوف تكون سعيدا في هدا البلاد. المضياف لجميع الزاءرين من انحاء العالم ….سواء ..عرب او اجانب .او دبلوماسين……نتمنو لك التوفيق في مهامك التي اتبت من اجلها….ونشكرك كتيرا ادا قمت . بعملك الصحيخ من اجل ..مصلحة….البلدين
أهلا وسهلا و مرحبا بالأخ دافيد في بلده الثاني المغرب ونتمنى أن يكون مقامه سعيدا بيننا و يكتشف هذا الشعب الطيب المتسامح المحب للسلام. ولا عزاء للحاقدين في الجارة الشرقية.
كنت اظن انه يتقن فقط لغة الاستعمار و الاستيطان بطلاقة واذا ببعض من القوم اكتشفوا انه يتقن كذلك اللغة العربية بحلاوة (تيعرف يكل المخاخ ) . مايهمني خصوصا ان يغادر ارض فلسطين وكفى من عبارات السخافة .
تُرجعون الأجنبي خبير في شؤون غيره وتصفون الخبير بليدا
قلبتم الحقائق. تحروا قليلا من الصدق.