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تعليقات الزوار2
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شرح منطقي وذكي لهذه السورة الكريمة . الله يعطيك الصحة السي الدكتور .
احسنت ولك الشكر على هدا التوضيح الدقيق