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‫تعليقات الزوار

2
  • جمال
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 14:29

    شرح منطقي وذكي لهذه السورة الكريمة . الله يعطيك الصحة السي الدكتور .

    1
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  • احمد
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 14:41

    احسنت ولك الشكر على هدا التوضيح الدقيق

    0
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