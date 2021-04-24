منابع الإيمان: الجنة

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تعليقات الزوار2
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زياش ينال الإشادة بعد التألق مع تشيلسي الإنجليزي
جزاك الله خيرا يا سيدي الفاضل ،جعل الله امثالك كثر
كلما حقق غير المسلمين إنجازا او تقدما في الهندسة او البيولوجيا او الطب يخرج أصوات في العالم الإسلامي توهم شباب المسلمين أن لهم الجنة والآخرة وان الدنيا التي يعيشها الكفار زائلة وكان الآخرين لا يؤمنون بالفناء. هؤلاء النشاز هدفهم عزل المسلم عن محيطه وابقاىة منطويا خانعا لسلطة ولي الأمر أمير المؤمنين .على الشباب تغيير عقليتهم والتحلى بروح العمل والإنتاج وعمارة الأرض.فان تموت وانت تزرع شجرة أفضل من أن تموت وعمرك افنيته عاطلا لا شغل لك الا تتبع عورات الاخرين