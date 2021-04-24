منابع الإيمان: الجنة

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‫تعليقات الزوار

2
  • عنتر
    السبت 24 أبريل 2021 - 14:25

    جزاك الله خيرا يا سيدي الفاضل ،جعل الله امثالك كثر

    6
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  • Samir
    السبت 24 أبريل 2021 - 14:27

    كلما حقق غير المسلمين إنجازا او تقدما في الهندسة او البيولوجيا او الطب يخرج أصوات في العالم الإسلامي توهم شباب المسلمين أن لهم الجنة والآخرة وان الدنيا التي يعيشها الكفار زائلة وكان الآخرين لا يؤمنون بالفناء. هؤلاء النشاز هدفهم عزل المسلم عن محيطه وابقاىة منطويا خانعا لسلطة ولي الأمر أمير المؤمنين .على الشباب تغيير عقليتهم والتحلى بروح العمل والإنتاج وعمارة الأرض.فان تموت وانت تزرع شجرة أفضل من أن تموت وعمرك افنيته عاطلا لا شغل لك الا تتبع عورات الاخرين

    7
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