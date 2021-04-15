منابع الإيمان: تعريف القرآن

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‫تعليقات الزوار

1
  • er.aziz
    الخميس 15 أبريل 2021 - 14:17

    جازك الله خيرا الدكتور الفضيل على ما أوضحت معنى كلمة القران وننتظر منك المزيد في هاد الشهر الكريم عند الله

    4
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