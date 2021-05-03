منازل الروح: التذلل في الدعاء والعبادة

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‫تعليقات الزوار

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  • علي واحي
    الإثنين 3 ماي 2021 - 18:14

    لسنا في حاجة الى علماء من خارج الوطن لنا علماؤنا الأجلّاء في جميع ربوع الوطن إلّا أنهم مُهمَّشون و لا أحد يبحث عنهم فهم وراء ستار المسرح العلميّ.

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