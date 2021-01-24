مناشدة لوزارة الصحة من أجل إنقاذ حياة محام

مناشدة لوزارة الصحة من أجل إنقاذ حياة محام
صورة: خاص
الأحد 24 يناير 2021 - 21:04

ناشد عدد من أقارب محام بمدينة بني ملال الجهات الصحية المختصة، قصد التدخل من أجل إنقاذ حياة هذا الأخير، الذي يوجد في حالة صحية حرجة بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وقال مقربون من المحامي بهيئة بني ملال، علي القري، إن هناك غيابا تاما للأطر الطبية. كما أنه تم استدعاء أربع سيارات إسعاف وكلها لا تتوفر على قنينات الأوكسجين.

وكشف المعنيون أنه ولمدة 7 ساعات، وبفضل البروفيسور الرحالي، الذي تحمل المسؤولية وكان يسير الطاقم الطبي للإنعاش عن بعد بواسطة “واتساب”، تمكنوا من إيصاله إلى إحدى المصحات الخاصة ببني ملال فجر يوم الأحد.

وأضافوا أنهم، لحدود الساعة، لا يزالون ينتظرون عودة الطبيب المختص بالتخدير والإنعاش.

ارتفاع الضغط بني ملال محامي وزارة الصحة

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