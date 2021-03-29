نشطاء يدعون إلى وقفات احتجاجية ضد التطبيع

يستعدّ نشطاء مغاربة للخروج إلى الشّارع تزامنا مع إحياء يوم الأرض الفلسطيني، الذي يصادف 30 مارس من كل عام، معتبرين أن “تخليد يوم الأرض الفلسطيني بمثابة صرخة لتأكيد رفض الشعب المغربي لسعار الدولة في التسريع بإجراءات التطبيع”.
وذكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي دعت المواطنين المغاربة إلى الخروج إلى الشّارع من أجل إحياء المناسبة، أنه “بحلول 30 مارس، تكون قد مرت 45 سنة على المعركة الكبرى التي خاضها الشعب الفلسطيني في مثل هذا اليوم من سنة 1976 ضد جيش الاحتلال”.
ورغم ظروف الجائحة، وتشديد السّلطات القيود على الحركات الاحتجاجية بالعاصمة الرّباط، فقد دعا مناهضو التطبيع إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق، يوم الثلاثاء 30 مارس، تحت شعار “يوم الأرض.. نضال متواصل لإسقاط التطبيع”، وإلى التكتل حول الجبهة والانخراط في المبادرات النضالية التي ستعلنها وفق برنامجها.
وأعربت الجبهة عن أسفها لكون تخليد ذكرى يوم الأرض في المغرب هذا العام سيكون بطعم مرّ، “بسبب الخطوة الخيانية المتمثلة في توقيع اتفاقيات معلنة ومكشوفة مع دولة الاحتلال”، وفق تعبيرها.
لو كانت نيتكم صافية لفعلتم ذلك من أجل إخوتكم المحتجزين في تندوف. اتركوا فلسطين فإن الفلسطينيين اشجع و أعلم منكم.
نحن مع التطبيع جملة وتفصيلا الخير لي لقينا فليهود ملقيناهش مع لي مشركين اللغة او الدين او التقاليد او الدم او الحدود …..
سؤالي بسيط: هل ذلك الشرطي أو لمخازني الذي يركل و ينزل بالهراوة بأقصى قوته على متظاهر شيخ أو امرأة خرج لمناهضة التطبيع أو لنقل من أجل مطلب آخر، هل هذا المعنف بكسر النون يفترق كثيرا عن الجندي الصهيوني الذي يطلق الرصاص المطاطي و أحيانا الحي هلى أطفال فلسطين، طبعا أنا أرى أن الأول أقبح و أفظع لأنه يفترض فيه أنه مغربي و مسلم و غير محتل. لو استطعنا تفكيك هذه المعضلة لوصلنا إلى حل ربما.
سؤال للنشطاء.. بخروجك للشارع ماذا ستقدم للقضية الفلسطينية؟ بماذا ستخدمها؟ اعطيني مثالا واحد نجحت فيه الحكومة الفلسطينية بصفتها هي أول خادم للشعب و القضية الفلسطينية؟! اعطيني إحصائيات كم من موظف يعمل في إسرائيل!؟ خروجك للشارع ما هو الا لغرض البوز و اخد السيلفيات لا غير، ولن تغير اي شيء
بماذا يجيب هؤﻻء عند سماع بعض خرجات المسؤولين الفلسطينيين ضد الوحدة الترابية المغربية !! قضايا المجتمع المغربي اوﻻ وأخيراً.
لاحول ولا قوة الا بالله واش هذ الوقفات ولا الجلسات ههههه مابغات تسالي لا وعي ولاثقافة ولا رقي كاع لي نعس وفاق كيخرج يوقف،؟؟؟؟؟؟ الوضع كارثي والسلالة الالثلاثية الجديدة ظهرات عندنا ولكن للاسف مسكوت عنها من قبل راه لا الوقفات ولا الاحتجاجات ولا غيرها غادي تغير هذ التطبيع راه قرار سامي انساني اقتصادي والرجاء من الدولة سن قوانين جديدة تدين كل ماهو فوضوي خاصة فظرف حرج كهذا؟؟؟لست ضد المطالب وتحسين الوضعية ولكن بالرقي والحوار وليست بالاكتضاض والهمجية sorry
إذا كان الفلسطيني نفسه يشتغل بإسرائيل و يتقاضى أجره من إسرائيلي و الحكومة الفلسطينية مؤخرا تسلمت ملايين الدولارات كمعاملات من إسرائيل ويتداوون بإسرائيل وكبير مفاوضيهم توفي بمستشفى إسرائيلي ….!!!!!!!!! زعما انتوما أكثر غيرة من هؤلاء على أرضهم… ؟ التعاطف مع قضية شيئ والاسترزاق منها شيئ آخر…قضيتي الأولى والأخيرة هي وحدة بلدي الصحراء و بعدها سبتة و مليلية…… وبعدها لكل حادث حديث…. اما انتم الله يعفو علينا منكم ومن بحالكم……