نشطاء يدعون إلى وقفات احتجاجية ضد التطبيع

نشطاء يدعون إلى وقفات احتجاجية ضد التطبيع
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 29 مارس 2021 - 09:32

يستعدّ نشطاء مغاربة للخروج إلى الشّارع تزامنا مع إحياء يوم الأرض الفلسطيني، الذي يصادف 30 مارس من كل عام، معتبرين أن “تخليد يوم الأرض الفلسطيني بمثابة صرخة لتأكيد رفض الشعب المغربي لسعار الدولة في التسريع بإجراءات التطبيع”.

وذكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي دعت المواطنين المغاربة إلى الخروج إلى الشّارع من أجل إحياء المناسبة، أنه “بحلول 30 مارس، تكون قد مرت 45 سنة على المعركة الكبرى التي خاضها الشعب الفلسطيني في مثل هذا اليوم من سنة 1976 ضد جيش الاحتلال”.

ورغم ظروف الجائحة، وتشديد السّلطات القيود على الحركات الاحتجاجية بالعاصمة الرّباط، فقد دعا مناهضو التطبيع إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المناطق، يوم الثلاثاء 30 مارس، تحت شعار “يوم الأرض.. نضال متواصل لإسقاط التطبيع”، وإلى التكتل حول الجبهة والانخراط في المبادرات النضالية التي ستعلنها وفق برنامجها.

وأعربت الجبهة عن أسفها لكون تخليد ذكرى يوم الأرض في المغرب هذا العام سيكون بطعم مرّ، “بسبب الخطوة الخيانية المتمثلة في توقيع اتفاقيات معلنة ومكشوفة مع دولة الاحتلال”، وفق تعبيرها.

الخروج إلى الشّارع المعابد اليهودية نشطاء مغاربة يوم الأرض الفلسطيني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • مغربي
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:38

    لو كانت نيتكم صافية لفعلتم ذلك من أجل إخوتكم المحتجزين في تندوف. اتركوا فلسطين فإن الفلسطينيين اشجع و أعلم منكم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ali
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:40

    نحن مع التطبيع جملة وتفصيلا الخير لي لقينا فليهود ملقيناهش مع لي مشركين اللغة او الدين او التقاليد او الدم او الحدود …..

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السلطة الخامسة
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:41

    سؤالي بسيط: هل ذلك الشرطي أو لمخازني الذي يركل و ينزل بالهراوة بأقصى قوته على متظاهر شيخ أو امرأة خرج لمناهضة التطبيع أو لنقل من أجل مطلب آخر، هل هذا المعنف بكسر النون يفترق كثيرا عن الجندي الصهيوني الذي يطلق الرصاص المطاطي و أحيانا الحي هلى أطفال فلسطين، طبعا أنا أرى أن الأول أقبح و أفظع لأنه يفترض فيه أنه مغربي و مسلم و غير محتل. لو استطعنا تفكيك هذه المعضلة لوصلنا إلى حل ربما.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمزة
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:45

    سؤال للنشطاء.. بخروجك للشارع ماذا ستقدم للقضية الفلسطينية؟ بماذا ستخدمها؟ اعطيني مثالا واحد نجحت فيه الحكومة الفلسطينية بصفتها هي أول خادم للشعب و القضية الفلسطينية؟! اعطيني إحصائيات كم من موظف يعمل في إسرائيل!؟ خروجك للشارع ما هو الا لغرض البوز و اخد السيلفيات لا غير، ولن تغير اي شيء

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المغرب خط احمر
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:45

    بماذا يجيب هؤﻻء عند سماع بعض خرجات المسؤولين الفلسطينيين ضد الوحدة الترابية المغربية !! قضايا المجتمع المغربي اوﻻ وأخيراً.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • التخربيق
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:47

    لاحول ولا قوة الا بالله واش هذ الوقفات ولا الجلسات ههههه مابغات تسالي لا وعي ولاثقافة ولا رقي كاع لي نعس وفاق كيخرج يوقف،؟؟؟؟؟؟ الوضع كارثي والسلالة الالثلاثية الجديدة ظهرات عندنا ولكن للاسف مسكوت عنها من قبل راه لا الوقفات ولا الاحتجاجات ولا غيرها غادي تغير هذ التطبيع راه قرار سامي انساني اقتصادي والرجاء من الدولة سن قوانين جديدة تدين كل ماهو فوضوي خاصة فظرف حرج كهذا؟؟؟لست ضد المطالب وتحسين الوضعية ولكن بالرقي والحوار وليست بالاكتضاض والهمجية sorry

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • youssef youssef
    الإثنين 29 مارس 2021 - 09:52

    إذا كان الفلسطيني نفسه يشتغل بإسرائيل و يتقاضى أجره من إسرائيلي و الحكومة الفلسطينية مؤخرا تسلمت ملايين الدولارات كمعاملات من إسرائيل ويتداوون بإسرائيل وكبير مفاوضيهم توفي بمستشفى إسرائيلي ….!!!!!!!!! زعما انتوما أكثر غيرة من هؤلاء على أرضهم… ؟ التعاطف مع قضية شيئ والاسترزاق منها شيئ آخر…قضيتي الأولى والأخيرة هي وحدة بلدي الصحراء و بعدها سبتة و مليلية…… وبعدها لكل حادث حديث…. اما انتم الله يعفو علينا منكم ومن بحالكم……

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاجات جماهير الرجاء
الأحد 28 مارس 2021 - 19:24

احتجاجات جماهير الرجاء

صوت وصورة
قطاع الجلد في المغرب
الأحد 28 مارس 2021 - 11:44

قطاع الجلد في المغرب

صوت وصورة
ركود الأواني الفضية
الأحد 28 مارس 2021 - 10:23

ركود الأواني الفضية

صوت وصورة
قافلة "حنا قادّات"
الأحد 28 مارس 2021 - 01:28

قافلة "حنا قادّات"

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30

بطل سباق الكراسي المتحركة