مناورات الأسد الإفريقي بالمحبس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

21
  • سكفاندري
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:24

    يقصفان يقصفان يقصفان يقصفان يقصفان اوووي…..

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كريم
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:25

    تحياتي للجيش الأمريكي و المغربي و جميع الجيوش و المراقبين المشاركين في المناورات . عاشت إفريقيا ، عاش الملك ، عاش الوطن ، تحياتي .

    70
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • snake
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:25

    رسالة للذباب الجزابري المكذب للعمليات في حدود المغرب الشرقية في منطقة المحبس في الصحراء المغربية، كثرت اابلابلا ماعندناش ، عندنا غير الدق والسكات

    79
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamid
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:26

    اللهم بارك
    لنتاهب لمحاربة الاعداء

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد من الناظور
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:28

    وعلي الجزائر ان تقوم بالمثل هذه المناورات بدعم روسي والصين وكوريا الشمالية ويران وفنزولا قبل الحدود المغرب من اجل الرد هذه الرسائل الذي يريد المغرب ايصالها انها الحرب البارة الثانية

    -125
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tupac chakur
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:28

    عاش الملك..عاش المغرب..عاشت امريكا..عاشت اسرائيل..عاش اليهود المغاربة خاصة واليهود عامة..شكرا ترامب..شكرا بايدن..شكرا كوشنر..شكرا بن شبات..شكرا فيشر..شكرا شينكر..شكرا بولر..شكرا بيرگوڤيتش..تحيا الصداقة المغربية الامريكية الممتدة ل200 سنة، نعم للإعلان والإتفاق الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي..ولا عزاء لمملكة بورقعستان وفدرالية جيرمانيستان واقليم فراقشيستان وسنطيحة سانداليستان..وتبا للمنافقين من العرب والمسلمين والافارقة..الدق تم..الدق والسكات..الله الوطن الملك…

    52
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • habboubi
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:29

    حفظ الله هذا الوطن .الله الوطن الملك. والعزة لله تعالى

    39
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بدون حرج
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:29

    رسالة واضحة اللي قرب للصحراء غادي تقطع يدو. اوا زيد زعم اسي بوشريحة

    37
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • maghribi
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:30

    ‏الله الوطن الملك
    ‏الله ينصر سيدنا ‏الله يحفظه
    ‏صحراء مغربية

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:30

    الله أكبر كبيرة و الحمد لله……اللهم انصر و احفظ وطنا الحبيب الغالي علينا…… اللهم احفظ و انصر أمير المؤمنين محمد السادس قائد القوات المسلحة المغربية

    29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • صحراوي مغربي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:34

    السنة المقبلة إن شاء الله ستقام التمارين في صحراءنا الشرقية : تندوف، بشار إلى وهران في الشمال الشرقي لمملكتنا.

    32
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hajjou
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:35

    السلام عليكم… هاد البركة لي طلقو كون غير دوروها في جهة معقل البوليساريو كاااافية

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهاشمي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:35

    لا عزاء لأعداء الأمة المغربية، تحية للجيش الملكي ولإصدقاء المملكة الشريفة.

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منار
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:35

    قالك امريكا فتحت قنصلية وهمية في الداخلة. هادشي راه اكتر من القنصليات.
    و يتجرا دابا شي أحد يقرب للحدود

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي،مغاير
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:36

    الله اكبر،اخواني ضباط قواتنا المسلحة الملكية الباسلة واصدقاؤكم من القوات الاميريكية ،الله على راجمات الصواريخ،خصارة،لفتوهم غير على الشرق،،امحيوا عصابة الصنادل،،وكبيرهم بعطوش،،عاش الاسد الافريقي،محلقم الاعداء،،عاش الملك،عاش الله انصروا ،

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي مغزف على شي بعضين
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:36

    اللهم بارك …أحاول ان أتصور حجم القلق والهلع الذي يشعر به كابرانات جارة السوء …وأكيد أن هذه المناورات قد ارسلت لهم إشارات مشفرة عليهم فك شفرتها …وأكيد ان النوم قد قد هجرهم وأمست جنوبهم تتجافى عن المضاجع لما رأوه من قوة على مرمى صاروخ من خيامهم فلا يملكون إلا إضفاء مواقدهم ويدسوا أنوفهم في التراب لما رأوه …كم اتمنى ان يسعفهم المغرب بحمولة عشرة طائرات من حفاظات بامبرز pampers، فلا أظنهم بعد هذا يستطيعون كبح برازهم…من زرع الريح حصد العاصفة .

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نوستالجي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:38

    يالها من قوة جبارة خارقة، مرحبا بالقوة العظمى أمريكا والحلفاء بالصحراء المغربية، عاشت أمريكا وعاش المغرب.

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مزيان
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:40

    اذن التعليمات للعثماني صحيحة، ولماذا يتحدث ذلك العسكري بالفرنسية عوض العربية، ولماذا لم تشر الجهات الامريكية للمحبس، وماهو المقابل؟
    كمغربي لا نعرف، او نعرف ولا نريد ان يعرف الشعب ما يقع، وكان بضعة اشخاص يقررون في مصير امة، الصحافة موجهة، ذباب إلكتروني يغزوها ويؤازرها، لا اظن ان المغرب سيعرف تنمية حقيقية، تجييش الشعوب لايغني عن الحقيقة من شيء

    -43
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:48

    السلام
    الجندي الدي تكلم في الفديو باللغة الفرنسية هل هو مغربي ام تابع للقوات الفرنسية ، لأن ملامحه توحي أنه جندي مغربي أو عربي والله اعلم .
    ان كان مغربي و يصرح للمغاربة بالفرنسية، فهدا مشكل كبير.
    بعض المرات أتساءل ، إن لا قدر الله قامت الحرب بين المغرب و فرنسا ، هؤلاء المتفرنسين ، عن أي راية سيدافعون ؟
    تحية للجنود المغاربة الابطال ، و للجندي الأمريكي لانه تكلم بلغته الأم

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tadlawi mghribi
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:49

    أغنية حجيب (الدق تم) رأيناها على أرض الواقع….يحيا جنودنا الأبطال و لاعزاء للكبرانات للجارة السوء….والرئيس (طبون) أدخل ديله بين رجليه كما يفعل الكلب… كون ماكانتش أمريكا كون خرج للإعلام الفاسق ديالهم وبدا يهدد فبلادنا …الله يبعد علينا شر الخلق ياا رب

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tahabelbachir
    الخميس 10 يونيو 2021 - 15:49

    هدا هو الحزم عقبال شي مناورات احدا سبة ومليلية المغرب والمعارضة ليسو ضد السلم ولكن موجود مع اللي بغا الضد واحنا موليه

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مناورات الأسد الإفريقي بالمحبس
الخميس 10 يونيو 2021 - 15:20 21

مناورات الأسد الإفريقي بالمحبس

صوت وصورة
انتخابات مندوبي الأجراء
الخميس 10 يونيو 2021 - 01:47 9

انتخابات مندوبي الأجراء

صوت وصورة
مع لسعد الشابي مدرب الرجاء
الخميس 10 يونيو 2021 - 01:18 1

مع لسعد الشابي مدرب الرجاء

صوت وصورة
برنامج الأحرار بالدار البيضاء
الخميس 10 يونيو 2021 - 00:47 93

برنامج الأحرار بالدار البيضاء

صوت وصورة
رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:55 38

رسالة المخارق إلى الطبقة العاملة

صوت وصورة
بوصوف والدبلوماسية الدينية
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 20:20

بوصوف والدبلوماسية الدينية