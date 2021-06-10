مناورات الأسد الإفريقي بالمحبس

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تعليقات الزوار21
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يقصفان يقصفان يقصفان يقصفان يقصفان اوووي…..
تحياتي للجيش الأمريكي و المغربي و جميع الجيوش و المراقبين المشاركين في المناورات . عاشت إفريقيا ، عاش الملك ، عاش الوطن ، تحياتي .
رسالة للذباب الجزابري المكذب للعمليات في حدود المغرب الشرقية في منطقة المحبس في الصحراء المغربية، كثرت اابلابلا ماعندناش ، عندنا غير الدق والسكات
اللهم بارك
لنتاهب لمحاربة الاعداء
وعلي الجزائر ان تقوم بالمثل هذه المناورات بدعم روسي والصين وكوريا الشمالية ويران وفنزولا قبل الحدود المغرب من اجل الرد هذه الرسائل الذي يريد المغرب ايصالها انها الحرب البارة الثانية
عاش الملك..عاش المغرب..عاشت امريكا..عاشت اسرائيل..عاش اليهود المغاربة خاصة واليهود عامة..شكرا ترامب..شكرا بايدن..شكرا كوشنر..شكرا بن شبات..شكرا فيشر..شكرا شينكر..شكرا بولر..شكرا بيرگوڤيتش..تحيا الصداقة المغربية الامريكية الممتدة ل200 سنة، نعم للإعلان والإتفاق الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي..ولا عزاء لمملكة بورقعستان وفدرالية جيرمانيستان واقليم فراقشيستان وسنطيحة سانداليستان..وتبا للمنافقين من العرب والمسلمين والافارقة..الدق تم..الدق والسكات..الله الوطن الملك…
حفظ الله هذا الوطن .الله الوطن الملك. والعزة لله تعالى
رسالة واضحة اللي قرب للصحراء غادي تقطع يدو. اوا زيد زعم اسي بوشريحة
الله الوطن الملك
الله ينصر سيدنا الله يحفظه
صحراء مغربية
الله أكبر كبيرة و الحمد لله……اللهم انصر و احفظ وطنا الحبيب الغالي علينا…… اللهم احفظ و انصر أمير المؤمنين محمد السادس قائد القوات المسلحة المغربية
السنة المقبلة إن شاء الله ستقام التمارين في صحراءنا الشرقية : تندوف، بشار إلى وهران في الشمال الشرقي لمملكتنا.
السلام عليكم… هاد البركة لي طلقو كون غير دوروها في جهة معقل البوليساريو كاااافية
لا عزاء لأعداء الأمة المغربية، تحية للجيش الملكي ولإصدقاء المملكة الشريفة.
قالك امريكا فتحت قنصلية وهمية في الداخلة. هادشي راه اكتر من القنصليات.
و يتجرا دابا شي أحد يقرب للحدود
الله اكبر،اخواني ضباط قواتنا المسلحة الملكية الباسلة واصدقاؤكم من القوات الاميريكية ،الله على راجمات الصواريخ،خصارة،لفتوهم غير على الشرق،،امحيوا عصابة الصنادل،،وكبيرهم بعطوش،،عاش الاسد الافريقي،محلقم الاعداء،،عاش الملك،عاش الله انصروا ،
اللهم بارك …أحاول ان أتصور حجم القلق والهلع الذي يشعر به كابرانات جارة السوء …وأكيد أن هذه المناورات قد ارسلت لهم إشارات مشفرة عليهم فك شفرتها …وأكيد ان النوم قد قد هجرهم وأمست جنوبهم تتجافى عن المضاجع لما رأوه من قوة على مرمى صاروخ من خيامهم فلا يملكون إلا إضفاء مواقدهم ويدسوا أنوفهم في التراب لما رأوه …كم اتمنى ان يسعفهم المغرب بحمولة عشرة طائرات من حفاظات بامبرز pampers، فلا أظنهم بعد هذا يستطيعون كبح برازهم…من زرع الريح حصد العاصفة .
يالها من قوة جبارة خارقة، مرحبا بالقوة العظمى أمريكا والحلفاء بالصحراء المغربية، عاشت أمريكا وعاش المغرب.
اذن التعليمات للعثماني صحيحة، ولماذا يتحدث ذلك العسكري بالفرنسية عوض العربية، ولماذا لم تشر الجهات الامريكية للمحبس، وماهو المقابل؟
كمغربي لا نعرف، او نعرف ولا نريد ان يعرف الشعب ما يقع، وكان بضعة اشخاص يقررون في مصير امة، الصحافة موجهة، ذباب إلكتروني يغزوها ويؤازرها، لا اظن ان المغرب سيعرف تنمية حقيقية، تجييش الشعوب لايغني عن الحقيقة من شيء
السلام
الجندي الدي تكلم في الفديو باللغة الفرنسية هل هو مغربي ام تابع للقوات الفرنسية ، لأن ملامحه توحي أنه جندي مغربي أو عربي والله اعلم .
ان كان مغربي و يصرح للمغاربة بالفرنسية، فهدا مشكل كبير.
بعض المرات أتساءل ، إن لا قدر الله قامت الحرب بين المغرب و فرنسا ، هؤلاء المتفرنسين ، عن أي راية سيدافعون ؟
تحية للجنود المغاربة الابطال ، و للجندي الأمريكي لانه تكلم بلغته الأم
أغنية حجيب (الدق تم) رأيناها على أرض الواقع….يحيا جنودنا الأبطال و لاعزاء للكبرانات للجارة السوء….والرئيس (طبون) أدخل ديله بين رجليه كما يفعل الكلب… كون ماكانتش أمريكا كون خرج للإعلام الفاسق ديالهم وبدا يهدد فبلادنا …الله يبعد علينا شر الخلق ياا رب
هدا هو الحزم عقبال شي مناورات احدا سبة ومليلية المغرب والمعارضة ليسو ضد السلم ولكن موجود مع اللي بغا الضد واحنا موليه