المنتخب المغربي للشبان يبحث عن "اللقب القاري الضائع" منذ 24 سنة

تنشد الكرة المغربية، إنجازا جديدا بعد تتويج المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين بلقب “الشان”، حيث تسعى العناصر الوطنية لأقل من 20 سنة، إلى صعود “البوديوم” خلال مشاركتها في نهائيات كأس إفريقيا للشبان التي ستحتضنها موريتانيا.

وحلت بعثة “الأشبال” مساء الجمعة، بمطار نواذيبو الدولي بموريتانيا، قادمة من مطار الحسن الأول بمدينة العيون، حيث سيدشن أبناء الإطار الوطني زكرياء عبوب مشاركتهم في هذه المنافسة القارية بمنازلة غامبيا الثلاثاء المقبل.

وأكد مصدر مسؤول في تواصل مع “هسبورت” أن العناصر الوطنية تحذوها رغبة قوية في التتويج باللقب الذي يغيب عن خزينة منتخب الشبان منذ التتويج الوحيد لسنة 1997، لا سيما بعد تألق “الأسود المحلية” في “الشان” الأخير.

وكانت “الأشبال” قد حجزت بطاقة التأهل إلى النهائيات بعد التألق في الدورة الإقصائية التي احتضنتها تونس، محققين تأهلا غاب عن الكرة المغربية لأزيد من 15 سنة.

ووضعت قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا.

ويدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه المنافسة القارية بمنازلة غامبيا، في الـ16 من فبراير الجاري، على أرضية الملعب البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجه المنتخب الغاني في الـ19 من الشهر ذاته، في الملعب نفسه، ليختتم الدور الأول بملقاة منتخب تنزانيا، في الـ22 من فبراير على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط.

يشار إلى أن زكرياء عبوب، مدرب “الأشبال”، قد كشف الجمعة، عن القائمة النهائية للنخبة الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها موريتانيا.

في ما يلي قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التي تم توجيه الدعوة إليها:

-1 طه مريد الوداد الرياضي

-2 عمر الهيلالي اسبانيول برشلونة الاسباني

-3 محمد سبول الرجاء الرياضي

-4 يوسف أوجدال أكاديمية محمد السادس

-5 أسامة راوي الفتح الرياضي

-6 المهدي المبارك الفتح الرياضي

-7 هيثم عبيدة مالقا الاسباني

-8 أسامة ترغلين أولمبيك مرسيليا الفرنسي

-9 أيوب مولوع الفتح الرياضي

-10 منتصر لهثيمي الفتح الرياضي

-11 نبيل تويزي اسبانيول برشلونة

-12 علاء بلعروش ستراسبورغ الفرنسي

-13 محمد أيمن أوحتي أميان الفرنسي

-14 المهدي موهوب الفتح الرياضي

-15 عادل تاحيف ليغانيس الإسباني

-16 حمزة بوسقل اتحاد تواركة

-17 شرف الدين بولهرود أولمبيك الدشيرة

-18 توفيق ابن الطيب أكاديمية محمد السادس

-19 زكرياء غيلان برشلونة الإسباني

-20 محمد أمين السهل أكاديمية محمد السادس

-21 مروان أوهرو الاتحاد الزموري الخميسات

-22 أحمد عزمي أوتريخت الهولندي

-23 حمزة درعي الدفاع الحسني الجديدي

-24 أشرف رمزي الفتح الرياضي

-25 أسامة الزمراوي شباب المحمدية

-26 طه الأشبيلي الرجاء الرياضي

-27 فؤاد المعاش موناكو الفرنسي

-28 إلياس شعيرة إيبيزا الإسباني

-29 عبد الله فرح الرجاء الرياضي

-30 ياسين كشطا لوهافر الفرنسي