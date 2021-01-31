"منتخب الأسود" يدك شباك "الرصاصات النحاسية" ويبلغ نصف نهائي "الشان"

"منتخب الأسود" يدك شباك "الرصاصات النحاسية" ويبلغ نصف نهائي "الشان"
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 31 يناير 2021 - 18:55

حسم المنتخب المغربي لكرة القدم، تأهله إلى دور نصف نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد تغلبه مساء اليوم الأحد، بثلاثية لواحد على حساب منتخب زامبيا، الملقب بـ”الرصاصات النحاسية” في مباراة ربع النهائي.

ونجح سفيان رحيمي، في افتتاح النتيجة للمنتخب المغربي بعد دقيقتين من اللعب، فيما ضيع نفس اللاعب فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة السابعة.

وتمكن محمد بامعمر، من إحراز الهدف الثاني بعد دقيقة من ذلك، حيث كانت ثمان دقائق كافية لأبناء المدرب الحسين عموتة، لإحراز الهدفين.

وازدادت متاعب المنتخب الزامبي بعد طرد اللاعب زكرياء شيلونغوشي، في حدود الدقيقة 22 إثر تدخل قوي على عبد الإله الحافيظي، ليحكم بعد ذلك رفاق هذا الأخير قبضتهم على مجريات اللعب، إذ أثمر ذلك إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 39، عن طريق العميد أيوب الكعبي.

وخاضت العناصر الوطنية مجريات الشوط الثاني بارتياح كبير بعد ثلاثية الجولة الأولى.

وفضل رفاق يحيى جبران، خوض دقائق النصف الثاني من المواجهة بأقل مجهود وتفادي الاحتكاكات البدنية، مع البحث عن زيادة الغلة التهديفية من خلال بعض المناورات الهجومية.

وتمكن المنتخب الزامبي من تقليص النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، إذ استغل اللاعب موزيس فيري، هفوة دفاعية فادحة من المدافع الأيمن عمر النمساوي، ليهز شباك أنس الزنيتي.

ويضرب “أسود البطولة” بعد هذا التأهل موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الكاميروني المستضيف للمسابقة.

المدرب الحسين عموتة المنتخب المغربي لكرة القدم منتخب زامبيا نصف نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين

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‫تعليقات الزوار

8
  • Abdo
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:13

    بدون عاطفة لولا الحافظي و الراحمي لشاهدنا مباريات البطولة هذا الأسبوع. بعض لاعبي المنتخب كأنهم من دوري الهواة

    22
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  • المبروكي
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:26

    اسائل الكعبي لماذا الاكثار من الضربات المقصية الفاشلة ؟؟؟
    هل المرمى امامك ام وراءك ؟؟؟
    ابرع اللاعبين لا يعتمدون على الحركات الاستعراتضية الا لماما و مهما كان ذلك ممكنا .

    22
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  • عاش المغرب الفاسي
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:29

    مبروك للمنتخب الوطني بهذا الفوز الكبير وتحية طيبة لجميع من ساهم في هذا الانتصار وسيكون له دور إيجابي للتحفيز من أجل الظفر بالكأس هيا يا أبطال واصلوا أفراح الجميع

    6
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  • المعلق عبد. ABDOU
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:31

    الى المعلق abdo لولا اللاعبين الاخرين لكان الحافطي ورحمي في المستوى كثرة من الانانية من الرجاويين

    -9
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  • الكعبي النمساوي
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:32

    بان ياأخي الكعبي ماتلو الحوت ولا يسجل غي ضربة جزاء وشوف تشوف قريب يشدهالو. والنمساوي ثقيل مسكين خاصو غي البطولة

    15
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  • محمد بلحسن
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:35

    أنا شخصيا أعتبر أن المغرب إنتصر ب 5-1 بدل من 3-2 !
    هنيئا لفريقنا الوطني لكرة القدم للشبان على نصر مستحق بخطة مدروسة أعطت ثمارها في الجولة الأولى من المبارة. أداء البطل الوطني ولد بجعد العريقة الحافيضي ممتاز كان وراء تقليص عدد لاعبي زامبيا وبذلك يكون قد سجل هدفين إثنين لصالح فريقه.
    مزيد من التألق لأبطالنا تحت قيادة البطل الوطني الدولي عموتة.
    توقعاتي للمقابلة القادمة:
    المغرب (2) – الكامرون (1).

    2
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  • yahyaaziz
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:36

    مستوى ضعيف 5/10 ومدرب متعجرف لا يفقه في تدبير المباريات وكدلك الاختيارات.يلعب بالاسماء وليس باللاعب المجتهد.كيف يعقل فريق يلعب ب ١١ يرجع للدفاع مع فريق يلعب ب ١٠ ويستقبل هدف.
    عموتا ضعيف فنيا و ضعيف تكتيكيا مدرب محدود جدا نفس النهج حتى عندما كانمدربا للوداد.
    شكرا هسبريس

    0
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  • محسن
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:48

    للتصحيح الهدف الاول للمغرب جاء في الدقيقة الأولى من المقابلة وليس بعد دقيقتين

    0
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