"منتخب الأسود" يدك شباك "الرصاصات النحاسية" ويبلغ نصف نهائي "الشان"

حسم المنتخب المغربي لكرة القدم، تأهله إلى دور نصف نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد تغلبه مساء اليوم الأحد، بثلاثية لواحد على حساب منتخب زامبيا، الملقب بـ”الرصاصات النحاسية” في مباراة ربع النهائي.
ونجح سفيان رحيمي، في افتتاح النتيجة للمنتخب المغربي بعد دقيقتين من اللعب، فيما ضيع نفس اللاعب فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة السابعة.
وتمكن محمد بامعمر، من إحراز الهدف الثاني بعد دقيقة من ذلك، حيث كانت ثمان دقائق كافية لأبناء المدرب الحسين عموتة، لإحراز الهدفين.
وازدادت متاعب المنتخب الزامبي بعد طرد اللاعب زكرياء شيلونغوشي، في حدود الدقيقة 22 إثر تدخل قوي على عبد الإله الحافيظي، ليحكم بعد ذلك رفاق هذا الأخير قبضتهم على مجريات اللعب، إذ أثمر ذلك إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 39، عن طريق العميد أيوب الكعبي.
وخاضت العناصر الوطنية مجريات الشوط الثاني بارتياح كبير بعد ثلاثية الجولة الأولى.
وفضل رفاق يحيى جبران، خوض دقائق النصف الثاني من المواجهة بأقل مجهود وتفادي الاحتكاكات البدنية، مع البحث عن زيادة الغلة التهديفية من خلال بعض المناورات الهجومية.
وتمكن المنتخب الزامبي من تقليص النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، إذ استغل اللاعب موزيس فيري، هفوة دفاعية فادحة من المدافع الأيمن عمر النمساوي، ليهز شباك أنس الزنيتي.
ويضرب “أسود البطولة” بعد هذا التأهل موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الكاميروني المستضيف للمسابقة.
بدون عاطفة لولا الحافظي و الراحمي لشاهدنا مباريات البطولة هذا الأسبوع. بعض لاعبي المنتخب كأنهم من دوري الهواة
اسائل الكعبي لماذا الاكثار من الضربات المقصية الفاشلة ؟؟؟
هل المرمى امامك ام وراءك ؟؟؟
ابرع اللاعبين لا يعتمدون على الحركات الاستعراتضية الا لماما و مهما كان ذلك ممكنا .
مبروك للمنتخب الوطني بهذا الفوز الكبير وتحية طيبة لجميع من ساهم في هذا الانتصار وسيكون له دور إيجابي للتحفيز من أجل الظفر بالكأس هيا يا أبطال واصلوا أفراح الجميع
الى المعلق abdo لولا اللاعبين الاخرين لكان الحافطي ورحمي في المستوى كثرة من الانانية من الرجاويين
بان ياأخي الكعبي ماتلو الحوت ولا يسجل غي ضربة جزاء وشوف تشوف قريب يشدهالو. والنمساوي ثقيل مسكين خاصو غي البطولة
أنا شخصيا أعتبر أن المغرب إنتصر ب 5-1 بدل من 3-2 !
هنيئا لفريقنا الوطني لكرة القدم للشبان على نصر مستحق بخطة مدروسة أعطت ثمارها في الجولة الأولى من المبارة. أداء البطل الوطني ولد بجعد العريقة الحافيضي ممتاز كان وراء تقليص عدد لاعبي زامبيا وبذلك يكون قد سجل هدفين إثنين لصالح فريقه.
مزيد من التألق لأبطالنا تحت قيادة البطل الوطني الدولي عموتة.
توقعاتي للمقابلة القادمة:
المغرب (2) – الكامرون (1).
مستوى ضعيف 5/10 ومدرب متعجرف لا يفقه في تدبير المباريات وكدلك الاختيارات.يلعب بالاسماء وليس باللاعب المجتهد.كيف يعقل فريق يلعب ب ١١ يرجع للدفاع مع فريق يلعب ب ١٠ ويستقبل هدف.
عموتا ضعيف فنيا و ضعيف تكتيكيا مدرب محدود جدا نفس النهج حتى عندما كانمدربا للوداد.
شكرا هسبريس
للتصحيح الهدف الاول للمغرب جاء في الدقيقة الأولى من المقابلة وليس بعد دقيقتين