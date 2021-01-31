"منتخب الأسود" يدك شباك "الرصاصات النحاسية" ويبلغ نصف نهائي "الشان"

حسم المنتخب المغربي لكرة القدم، تأهله إلى دور نصف نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد تغلبه مساء اليوم الأحد، بثلاثية لواحد على حساب منتخب زامبيا، الملقب بـ”الرصاصات النحاسية” في مباراة ربع النهائي.

ونجح سفيان رحيمي، في افتتاح النتيجة للمنتخب المغربي بعد دقيقتين من اللعب، فيما ضيع نفس اللاعب فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة السابعة.

وتمكن محمد بامعمر، من إحراز الهدف الثاني بعد دقيقة من ذلك، حيث كانت ثمان دقائق كافية لأبناء المدرب الحسين عموتة، لإحراز الهدفين.

وازدادت متاعب المنتخب الزامبي بعد طرد اللاعب زكرياء شيلونغوشي، في حدود الدقيقة 22 إثر تدخل قوي على عبد الإله الحافيظي، ليحكم بعد ذلك رفاق هذا الأخير قبضتهم على مجريات اللعب، إذ أثمر ذلك إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 39، عن طريق العميد أيوب الكعبي.

وخاضت العناصر الوطنية مجريات الشوط الثاني بارتياح كبير بعد ثلاثية الجولة الأولى.

وفضل رفاق يحيى جبران، خوض دقائق النصف الثاني من المواجهة بأقل مجهود وتفادي الاحتكاكات البدنية، مع البحث عن زيادة الغلة التهديفية من خلال بعض المناورات الهجومية.

وتمكن المنتخب الزامبي من تقليص النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، إذ استغل اللاعب موزيس فيري، هفوة دفاعية فادحة من المدافع الأيمن عمر النمساوي، ليهز شباك أنس الزنيتي.

ويضرب “أسود البطولة” بعد هذا التأهل موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الكاميروني المستضيف للمسابقة.