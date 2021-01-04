منتخب المحليين يواجه غينيا قبل خوض كأس إفريقيا‎

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم عن خوض المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، يومي 8 و11 يناير الجاري بالرباط، مباراتين وديتين ضد المنتخب الغيني.

بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، وجّه الدعوة إلى نوفل الزرهوني، لاعب فريق الفتح الرياضي، للانضمام إلى التجمع الإعدادي للنخبة الوطنية الذي ينطلق اليوم الاثنين، لتعويض اللاعب بديع أوك المصاب.

وتدخل المباراتان في إطار استعدادات النخبة الوطنية في أفق المشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى بالكاميرون في الفترة ما بين 16 يناير الجاري و7 فبراير المقبل، يقول البلاغ.