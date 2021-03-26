منتخب المغرب يتأهل إلى "الكان" قبل لقاء موريتانيا

منتخب المغرب يتأهل إلى "الكان" قبل لقاء موريتانيا
صورة: الجامعة الملكية المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 18:50

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تعادل منافسيه في الجولة ما قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة: جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي (2-2) الجمعة، قبل مباراته ضد مضيفه الموريتاني مساء اليوم ذاته.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات؛ إذ يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من أربعة مباريات، مقابل 5 نقاط لكل من بوروندي (5 مباريات) وموريتانيا (أربع مباريات)، و4 نقاط لجمهورية إفريقيا الوسطى (5 مباريات).

وكان منتخب “أسود الاطلس” المتوج بلقب وحيد عام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019، التي أقيمت في مصر، أمام بنين بضربات الترجيح.

ولحق المنتخب المغربي بكل من الكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة).

المنتخب المغربي تأهل تعادل كأس أمم إفريقيا

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‫تعليقات الزوار

4
  • واحد من الناس::
    الجمعة 26 مارس 2021 - 19:05

    المفروض أن يتساهل المغرب الآن ويتعادل مع الشقيقة موريطانيا حتى يكونو حتى هم في الكان بدل الفوز عليهم ومنح الفرصة لبوروزدي للتأهل على حساب الأشقاء في شنقيط.

    3
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  • محمد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 19:05

    مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل للعرس الافريقي ونتمنى التتويج بها في الكامرون،ودابا يخليو خونتا الموريطانيين يدوزو معانا والسلام عليكم

    3
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  • وجدي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 19:16

    التأهل لكأس أفريقيا يضم 24 منتخبا ليس إنجازا .يجب الوصول على الأقل لدور النصف.نتمنى أن لا نصطدم بمنتخب البينين القوي إن هو تأهل.

    -1
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  • مواطن
    الجمعة 26 مارس 2021 - 19:17

    نريد كاس افريقيا و ليس التاهل فقط لاكمال عدد الفرق المشاركة.

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