منتخب المغرب ينتصر في إقصائيات "آفروـ باسكيط"

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة من التفوق على منتخب الرأس الأخضر بحصة 72 مقابل 69، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس بالمنستير بتونس، برسم مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للإقصائيات المؤهلة للأفرو-باسيكط “رواندا 2021″.

المواجهة الثانية للمنتخب الوطني ستجمعه بمنتخب أوغندا، السبت المقبل، في حين يواجه منتخب مصر في المباراة الأخيرة المقررة يوم 21 فبراير الجاري.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة بعد الإقصائيات بشكل تلقائي إلى نهائيات ” أفرو-باسكيط 2021″ التي ستقام فوق الأراضي الرواندية.