منتخب المغرب ينتصر في إقصائيات "آفروـ باسكيط"

منتخب المغرب ينتصر في إقصائيات "آفروـ باسكيط"
صورة: أرشيف
الخميس 18 فبراير 2021 - 14:02

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة من التفوق على منتخب الرأس الأخضر بحصة 72 مقابل 69، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس بالمنستير بتونس، برسم مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للإقصائيات المؤهلة للأفرو-باسيكط “رواندا 2021″.

المواجهة الثانية للمنتخب الوطني ستجمعه بمنتخب أوغندا، السبت المقبل، في حين يواجه منتخب مصر في المباراة الأخيرة المقررة يوم 21 فبراير الجاري.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة بعد الإقصائيات بشكل تلقائي إلى نهائيات ” أفرو-باسكيط 2021″ التي ستقام فوق الأراضي الرواندية.

أفرو - باسكيط الرأس الأخضر المنتخب المغربي لكرة السلة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • محمد الرياضي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 14:15

    الرأس الأخضر بلد كرة السلة افريقيا وانتصار منتخبنا عليه مؤشر على انطلاقة إيجابية جدا.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حادث مميت في الطريق السيار
الخميس 18 فبراير 2021 - 13:14 11

حادث مميت في الطريق السيار

صوت وصورة
أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء
الخميس 18 فبراير 2021 - 11:59 10

أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء

صوت وصورة
طاكسيات تعلن الاستياء
الخميس 18 فبراير 2021 - 10:27 15

طاكسيات تعلن الاستياء

صوت وصورة
احتجاج أطر إدارية متدربة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 22:01 9

احتجاج أطر إدارية متدربة

صوت وصورة
تمدرس ذوي الإعاقة الحركية
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 20:24 1

تمدرس ذوي الإعاقة الحركية

صوت وصورة
منصة شباب الرحامنة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 18:30 1

منصة شباب الرحامنة