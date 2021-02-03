منتخب مالي يبلغ دور نهائي بطولة "الشان"

منتخب مالي يبلغ دور نهائي بطولة "الشان"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 19:49

حجز المنتخب المالي مقعده في نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2021” عقب تغلبه في الدور نصف النهائي على منتخب غينيا، بعد الاحتكام إلى الضربات الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما عشية اليوم الأربعاء.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين، ليحتكم المنتخبان إلى الضربات الترجيحية التي ابتسمت في الأخير للمنتخب المالي (5 ضربات مقابل 4).

ويصطدم منتخب مالي في نهائي هذه المسابقة القارية، الذي سيجرى يوم الأحد القادم، المتأهل من نصف النهائى الثاني بين المنتخب الوطني المغربي، حامل اللقب و نظيره الكاميروني صاحب الارض والجمهور.

التعادل السلبي المنتخب المالي بطولة افريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2021" نصف النهائي

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