منتدى تعزيز السلم يطلق مشروعا لتكريس التنوع

مشروع جديد لتكريس التنوع يشتغل عليه منتدى تعزيز السلم، بتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، ويتعلق بـ”وثيقة المواطنة الحاضنة للتنوع”؛ تفعيلا لتوصيات إعلان مراكش، الذي دعا إلى تأصيل مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع.

وعقدت اللجنة العلمية لمنتدى تعزيز السلم، بمكتب المنتدى في الرباط، اجتماعا تحضيريا ترأسه الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، تناول مشروع “وثيقة المواطنة الحاضنة للتنوع”.

ويعمل منتدى تعزيز السلم على الوثيقة المذكورة في إطار تحالف من المنظمات الدولية الكبرى بقيادة وكالة “ويلتون بارك” التابعة لوزارة الخارجية والكومونولث البريطانية، و”مؤسسة أديان” اللبنانية.

وأكد عبد الله بن بيه، خلال الاجتماع المنعقد بالرباط، أن “انخراط منتدى تعزيز السلم في هذا المسار متعدد الحلقات جاء تفعيلا لتوصيات إعلان مراكش التاريخي، الذي دعا إلى تأصيل مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع، التي تستوعب مختلف الانتماءات؛ بالفهم الصحيح، والتقويم السليم للنصوص الدينية والممارسات التاريخية، وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم”.

وقدّم رئيس منتدى تعزيز السلم جملة من التوجيهات المهمة لصياغة الوثيقة صياغة إيجابية، تنطلق من رؤية التسامح والتعايش ضمن كل تراث ديني، وتتفق مع رؤية الانفتاح والشراكة الحضارية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى التأسيس على وثائق التسامح الكبرى؛ مثل إعلان مراكش، وإعلانات أبوظبي، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وميثاق حلف الفضول الجديد.