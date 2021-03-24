منتدى يرصد تنامي الجريمة في "جماعات وزان"

نبه المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم وزان إلى تردي الوضع الأمني ببعض جماعات الإقليم، عقب تسجيل ارتفاع وصف بغير المسبوق في أعداد الجرائم التي أضحت تكاثرت بوتيرة سريعة.

وقال بيان صادر عن التنظيم الحقوقي سالف الذكر، توصلت به هسبريس، إن الساكنة تعيش حالة من الرعب النفسي خوفا على نفسها من الأخطار التي باتت تتربص بالمواطنين أثناء تواجدهم بالشارع العام لقضاء أغراضهم اليومية.

وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة جرائم السرقة اتسمت بالارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتنوعت بين سرقات المحلات التجارية والضرب والجرح والتهديد بالأسلحة البيضاء، مؤكدا أن المناخ الأمني غير مستقر حوّل دواوير الجماعات الترابية إلى مرتع للسلوكيات الإجرامية.

واستحضر البيان الحقوقي جرائم سرقات طالت محلات تجارية بكل من جماعات تروال ولمجاعرة وسيدي رضوان، داعيا إلى ضرورة تعزيز الوجود الأمني والقيام بحملات تمشيطية ودوريات راكبة وأخرى راجلة قصد السهر على حماية المواطنين وممتلكاتهم واستتباب الأمن بتراب إقليم وزان بشكل عام.