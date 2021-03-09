منجب يصر على الإضراب في سجن "العرجات2"

منجب يصر على الإضراب في سجن "العرجات2"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:04

أكدت إدارة السجن المحلي “العرجات 2” أن المعطي منجب أصر على الدخول في إضراب عن الطعام على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة، لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي.

وأوضحت، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن منجب تقدم لإدارة السجن، أمس الاثنين، إشعارا شفهيا بالدخول في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها.

“إدارة المؤسسة السجنية عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة، لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”، يزيد المصد نفسه.

وأشار البلاغ إلى أنه، بعد إصرار المعطي منجب على الإضراب عن الطعام، تم وضعه تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة.

إضراب عن الطعام المراقبة الطبية المعطي منجب سجن العرجات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:59

زيوت توتال كوارتز

صوت وصورة
"أوزون" تكرم عاملات النظافة
الإثنين 8 مارس 2021 - 22:43 1

"أوزون" تكرم عاملات النظافة

صوت وصورة
تطبيق أثمار لإرشاد الفلاحين
الإثنين 8 مارس 2021 - 22:05 1

تطبيق أثمار لإرشاد الفلاحين

صوت وصورة
سائقات يتحدّين الصعاب
الإثنين 8 مارس 2021 - 21:44 2

سائقات يتحدّين الصعاب

صوت وصورة
لا فرق بين المرأة والرجل
الإثنين 8 مارس 2021 - 21:13 1

لا فرق بين المرأة والرجل

صوت وصورة
إناث الأكاديمية العسكرية
الإثنين 8 مارس 2021 - 13:02 17

إناث الأكاديمية العسكرية