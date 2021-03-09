منجب يصر على الإضراب في سجن "العرجات2"

أكدت إدارة السجن المحلي “العرجات 2” أن المعطي منجب أصر على الدخول في إضراب عن الطعام على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة، لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي.

وأوضحت، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن منجب تقدم لإدارة السجن، أمس الاثنين، إشعارا شفهيا بالدخول في إضراب عن الطعام من أجل القضية المعتقل من أجلها.

“إدارة المؤسسة السجنية عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة، لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”، يزيد المصد نفسه.

وأشار البلاغ إلى أنه، بعد إصرار المعطي منجب على الإضراب عن الطعام، تم وضعه تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة.