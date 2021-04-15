منح التميز في البحث تواصل دعم طلبة الدكتوراه

في إطار تشجيع الطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها، لمتابعة دراساتهم في سلك الدكتوراه وتحفيزهم على قيم التميز والابتكار وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والانخراط في مجتمع المعرفة، تقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سنويا، من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بتخويل 300 منحة بقيمة ثلاثمائة ألف درهم شهريا لمدة ثلاث سنوات.

ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت أنه تفعيلا للمقاربة التدبيرية المعتمدة بخصوص هذا البرنامج، وعلاقة بالنتائج التي أسفرت عنها مداولات لجنة تقييم منح التميز في البحث، التي أعلنها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وفقا للصيغة التي صادقت عليها اللجنة الوطنية لمنح التميز في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2021، فتتوزع المنح المخولة برسم نسخة 2021 على 15 مؤسسة.

وتحصلت جامعة محمد الخامس بالرباط على 52 منحة، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على 49، وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس على 37، وجامعة عبد المالك السعدي على 31، وجامعة ابن زهر على 26، وجامعة القاضي عياض على 22، وجامعة السلطان مولاي سليمان على 20، وجامعة محمد الأول على 17، وجامعة ابن طفيل على 13، وجامعة شعيب الدكالي على 8، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وجامعة الحسن الأول على 7، وجامعة مولاي إسماعيل على 6، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على 4، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات على منحة واحدة.

وتميزت هذه النسخة باستفادة 72 % من الممنوحين في مجال العلوم الحقة والطبيعية (44 منحة في مجال علوم المهندس، و42 في المعلوميات، 36 في البيولوجيا، و35 في الفيزياء، و33 في الكيمياء، و16 في الرياضيات و09 في الجيولوجيا). أما بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية فبلغت نسبة الممنوحين 28% (16 منحة في القانون و48 في الاقتصاد والتدبير و21 منحة في الآداب).

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة الطالبات الممنوحات بلغت 73% في نسخة 2021.