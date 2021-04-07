منخرطو ودادية سكنية يشكون "النصب والاحتيال"

فصْل جديد من الإشكالات التي تتخبط فيها الوداديات السكنية في المغرب تشهد وقائعَه مدينة بنجرير، حيث وقع عشرات المواطنين ضحية لعملية نصب جديدة، بعد أن دفعوا عشرات الملايين لصاحب تعاونية أملا في الحصول على سكن قبل أن يتبين لهم، بعد سنوات من الانتظار، أنهم كانوا متعلقين بوهْم.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تأسست ودادية “التسامح” السكنية في شهر شتنبر سنة 2014، على أساس إنجاز مشروع سكني في مدخل مدينة بنجرير، غير أن المنخرطين في الودادية اكتشفوا، بعد أكثر من ستّ سنوات على تأسيسها، أن الأرض التي أقيم عليها مشروعهم السكني ليست في ملك الودادية كما كان يدعي أعضاء المكتب المسيّر، وإنما هي في ملْك صاحب المقاولة الذي يقوم بتجهيزها.

ووفق المعطيات التي أفاد بها المتضررون من المنخرطين، فإن المكتب المسيّر للودادية حدّد مبلغ 200 ألف درهم كمقدم للبقع الأرضية ذات الواجهتين، و100 ألف درهم كمقدم للبقع ذات الواجهة الواحدة، وقسم باقي المبلغ على دفعات تمت جدولتها ليكتمل ثمن البقع مع نهاية سنة 2017، الذي كان هو الموعد المحدد لتسليمها لأصحابها.

وعوض أن يتسلم المنخرطون في الودادية السكنية بقعهم في سنة 2017، كما كان مبرمجا، رغم أن جلهم أكمل دفع الأقساط التي حددها المكتب المسير للودادية، فوجئوا بكون هذا الأخير لم يلتزم بموعد التسليم، ولم يقم بأي جمع عام لاطلاع المنخرطين على الإجراءات التي قام بها، أو استشارتهم في الأعمال التي سيقوم بها لإكمال تجهيز الأرض.

واستنادا إلى المعلومات التي قدمها المنخرطون المتضررون، فإن المكتب المسير للودادية لم يفصح حتى عن العدد الحقيقي للمنخرطين، كما أنه عمد إلى رفع سعر البقع الذي كان متفقا عليه في البداية، إضافة إلى عدم التزامه بعقد الجمع العام كما يطالب بذلك المنخرطون.

وقال أحد المنخرطين المتضررين، يعمل أستاذا، في تصريح لهسبريس: “نصبوا علينا بعد سبع سنوات من الانتظار”، مضيفا أن منخرطين دفعوا مبالغ مالية للمكتب المسير للتعاونية تزيد عل ثلاثين مليون سنتيم، “غير أننا عندما ذهبنا إلى المحافظة العقارية للاطلاع على شهادة ملكية التجزئة التي من المفروض أن تبنيها الودادية، وجدنا أنها تجزئة وهمية لأنها في اسم المقاول الذي يجهّزها، وليس في ملك الودادية”.

وتفيد شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بمدينة بنجرير بتاريخ 1 مارس الجاري، التي اطلعت عليها هسبريس، بأنّ المِلْك العقاري المسمى “شرف 1″، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 3 هكتارات و52 آر، والمتكون من أرض عارية، يعود إلى شركة خاصة.

ويتهم منخرطو ودادية “التسامح” مكتبها المسير بعدم شراء الأرض من ملاكها الأصليين مباشرة رغم إمكانية توفير المبلغ من المنخرطين، بل قام بالإتيان بالمقاول الذي اقتنى الأرض بثمن 350 درهما للمتر، وبعد ذلك فوّتها للودادية مقابل أرباح اعتبروها “خيالية”، كما تم تفويت تجهيز الأرض للمقاول نفسه، ومحاولة تفويت 10 بقع تجارية من فئة أربعة طوابع ذات مساحة كبيرة وبقعة لبناء مدرسة إليه أيضا، وهو ما اعتبره المصدر نفسه تصرفا غير قانوني، لأن المقاول حتى لو كان منخرطا بالودادية، فلا يحق له الاستفادة من أكثر من بقعتين بموجب القانون الداخلي.

وبحسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376، فإن الوداديات تنشئ مشاريع سكنية بتكلفة أقل لفائدة المنخرطين، حيث يقومون بدفع دفعات محددة في أجزاء زمنية محددة ويتشارك جميع المنخرطين في اقتناء الأرض ودفع جميع التكاليف فيما بينهم، كما متعت الدولة هذه الوداديات التي هي في الأصل جمعيات بعدة امتيازات، خاصة على المستوى الضريبي والعقاري والتكوين والتأطير والمساعدة القانونية، وكذلك المراقبة وفضّ النزاعات بين المنخرطين.

وقرر المنخرطون في الودادية المذكورة التوجه إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، وهو ما حدا بمكتبها المسير، الذي يقولون إنه فاقد للأهلية القانونية بعد انتهاء مدة ولايته، إلى تهديد كل من يلجأ إلى القضاء بالطرد، وقدم طلبا إلى السلطات المحلية من أجل السماح له بعقد جموع عامة مع المنخرطين يوم 18 أبريل المقبل، بنظام الأفواج، وهو ما يرفضه المنخرطون المعنيون، باعتبار أنه اجتماع “يفتقر للصفة التقريرية والمشروعية القانونية”، واصفين الأمر بـ”مسلسل مافيات العقار”.

وبحسب ما ورد في الدعوات التي وجهها المكتب المسير لودادية “التسامح” إلى المنخرطين، والتي تتوفر هسبريس على نماذج منها، فقد حدد ثلاث نقاط للمناقشة في جدول الأعمال، وهي “الإخبار بمسار المشروع”، و”صلاحية المكتب ومدى قانونيته لإنهاء الأشغال”، و”اتخاذ القرارات النهائية لإنهاء المشروع في أقرب الآجال”.

وفي المقابل، يرفض المنخرطون المتضررون عقد الجموع العامة التي دعا إليها المكتب المسير للودادية، معتبرين أن ولايته انتهت منذ سنة 2019، إضافة إلى كون ملف القضية معروضا على القضاء، متّهمين المكتب المسير بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، بحسب ما ورد في الشكاية التي رفعها محامي 14 منهم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، ملتمسين منه إعطاء تعليماته للشرطة القضائية بفتح تحقيق في شكايتهم.

ونفى عبد الرزاق القجيني، رئيس ودادية التسامح ببنجرير، الاتهامات الموجهة إلى المكتب المسير للودادية، وقال في تصريح لهسبريس إن عدم عقد الجمع العام للمكتب الذي انتهت ولايته يوم 20 مارس 2020، راجع إلى حالة الطوارئ الصحية، وأن استمرار حالة الطوارئ هو ما دفع بالمكتب المسير إلى الدعوة إلى عقد جموع عامة بالأفواج.

وبخصوص مِلْكية الأرض المفترض أن تشيّد عليها التجزئة التي سيستفيد منها المنخرطون، قال المتحدث ذاته إن الأرض تم تسجيلها باسم الودادية، بعد أن تعذر ذلك في البداية لعدم التمكن من تسديد قيمة الوعاء العقاري، “لذلك قررنا الاهتمام بالتجهيز أولا، قبل الانتقال إلى ما هو إداري”، على حد تعبيره.