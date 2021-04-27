"الصحة" تجري كشوفات لمرضى السكري بأزيلال

أجرت الفرق الصحية بمندوبية وزارة الصحة بأزيلال، الثلاثاء، أزيد من 350 كشفا لمرضى داء السكري، بمناسبة شهر رمضان، في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد-19.

وفي هذا الصدد تمكنت الفرق الصحية ذاتها بالمركز الصحي آيت اعتاب من إجراء كشوفات طبية لفائدة 231 شخصا.

كما قامت الأطر الصحية بمركز بني أعياط، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة، بإجراء فحوصات مماثلة لفائدة 123 شخصا، شملت الكشف وتتبع حالات تهم مرض السكري.

وفي سياق متصل، استفاد يوم الإثنين 61 شخصا من الكشوفات ذاتها بالمركز الصحي واويزغت، كما استفاد أزيد من 30 مصابا بالمركز الصحي واولى، بالإقليم نفسه.

وتروم هذه العمليات، وفق عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، تحسيس مرضى داء السكري بمخاطر الصيام ومضاعفاته على حياتهم، والمتجلية بالخصوص في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والعيون والقصور الكلوي، وكذا إجراء كشوفات طبية لمرضى السكري، خاصة الفئات المعوزة.

جدير بالذكر أن العديد من المراكز الصحية بالمندوبية الإقليمية لأزيلال ستسهر على تنظيم هذه المبادرات الطبية الخاصة بالكشف وتتبع مرضى السكري طيلة شهر رمضان الكريم، ومن المرتقب أن يستفيد منها أزيد من 6 آلاف شخص.