"منشورات لباس النساء" تجلب دعوات إلى رفض الوصاية و"حق النصيحة"

جدل مستمر يرافق صورة ملصق مجهول المصدر، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يستنكر اختيارات النساء في اللباس، ويُحمّل الآباء والأمهات مسؤوليتها.
وهاجم الملصق بأحد الشوارع الرئيسية بطنجة من أسماهم: “الآباء والأمهات عديمي الشرف والحياء والدين، إلا من رحم ربي، الذين جعلوا الشوارع تفوح بالإباحيات ومتعوا الكثير من الناس بمفاتن بناتهن” (هكذا)، متحدثا عن مختلف الفئات العمرية الأنثوية ابتداء من سن 13 عاما، اللائي يرتدين “البناطيل القصيرة، والضيقة”، واصفا إياهن بـ”السلع الرخيصة”، قبل أن يذكر في ختام النص المسمى “إهداء”: “لا عجب في عراء النساء وضيق ملابسهم (عوض ملابسهن) بل العجب أنهم خرجوا (عوض أنهن خرجن) من بيوت فيها رجاال!”.
وتعليقا على هذا “النداء”، دعا فاعلون مجتمعيون إلى تناول الموضوع “بشكل أمني صرف؛ لأن مثل هذه التصرفات غير قابلة للنقاش في دولة القانون، ومحسوم فيها داخل المجتمعات الحديثة، حيث لا يُسمَح أبدا بممارسة الوصاية على أي شخص”.
واعتبرت تعبيرات مجتمعية هذا المنشور تعبيرا عن رأي مادام لا يتضمن تحريضا على العنف، فيما احتفت به تعبيرات مجتمعية أخرى قائلة إن “هذه الكلمة التي كتبها مواطن مغربي غيور على دينه، هي كلمة حق تعبر عن وجدان كل شاب مغربي يخرج إلى الشارع في نهار رمضان فيرى المناظر المستفزة”.
تحريض على الكراهية
وأدانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة المنشور، قائلة إنه تعبير عن “التطرف”، وتحريض على “الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام”. كما نوهت بـ”التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، وفتحها تحقيقا فيه”، قبل أن تجمل قائلة إن “التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية، واتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم”.
وقال عبد الوهاب رفيقي، باحث في الإسلاميات، إن حديثه عن “ضرورة المقاربة الأمنية كمقاربة وحيدة في هذا الحدث”، مرده إلى أن “التساهل في مثل هذه الأمور في زمن سابق كانت نتائجه وخيمة في المغرب، تحت لافتات مثل التي ترفع اليوم، من حرية وحقّ الإنسان في قول ما يريد مادام لا يحرض على العنف”.
وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تعليق منشورات على الجدران في الفضاء العام ليس حرية تعبير؛ لأن هذا فضاء عام يجب أن يؤطر من طرف الدولة، وله قوانينه التي يجب الحفاظ عليها”.
وبخصوص مضامين هذا المنشور، ووجود هذا الوعي لدى المجتمع، اعتبر المصرح لهسبريس أن “هناك مقاربات أخرى هي التي يجب أن تُستَخدم، وينبغي أن تراعى لمعالجة هذا المشكل من أصوله”.
ورأى رفيقي أن “المشكل في هذه القضية، هو أنه قد ظهر واضحا أن المجتمع مازال لَم يعِ بشكل أساسي طبيعة الدولة التي يعيش فيها، ولا حتى الشعارات التي ترفعها الدولة نفسها حين تتحدث عن مدنيتها وعن الدولة الحديثة”، مضيفا أن “مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكلها التقليدي لا تتوافق نهائيا مع مفهوم الدولة المدنية ومفهوم الدولة الحديثة، وحتى في التاريخ الإسلامي لم يكن هذا المفهوم ثابتا، بل أحيانا، حسب نظام الدولة وشكلها، سُمح للأفراد أن يفعلوا ذلك حين تكون سلطة الدولة ضعيفة، وأحيانا كانت الدولة هي التي تحتكر هذا الحق”.
ثم أجمل قائلا: “اليوم، في الدولة الحديثة، يُمنع منعا مطلقا التدخل في حياة الأفراد أو ممارسة الوصاية على الناس. ولذلك، برأيي أن هذه الوصاية اليوم ينبغي أن تكون فقط للقانون، وحتى مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم للحد من الفوضى وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة، ينبغي أن يكون عن طريق القانون ولا شيء غيره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حقا للأفراد في أن يمارسوا الوصاية على الناس، ويحددوا لهم اختياراتهم الخاصة”.
مجرد نصيحة
وفي تفاعل مع موضوع الملصق والنقاش المثار حوله، تساءل العربي بوعياد، رئيس ملتقى الحضارات: “هل نبحث عن الحرية أم الاستبداد والرأي الواحد والفكر الواحد؟”.
وقال الأكاديمي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الأمر يتعلق بـ”أناس كتبوا نصيحة واضطروا لتعليق ذلك على حائط، بالمجهول، لأنه لم تعطى لهم فرصة ليعبّروا عن رأيهم بالمعلوم”.
وحث المصرح على “الانفتاح بتوازن على الآخرين، وتعلم لغاتهم ولو لم يتعلموا لغتنا؛ لأنها جسر للفهم وعبرها يكون الحوار الحضاري”، مؤكدا الحاجة إلى أن يكون هذا الانفتاح “انطلاقا من هويتنا لا ضدها، وإلا سيكون هذا ذوبانا”.
وحول وصف المنشور بـ”الدّاعشية”، نبّه العربي بوعياد إلى أن “الداعشيين هم من يدعون إلى الحرب والقوة، لا مَن يُعبّرون عن نصيحة”، قبل أن يضيف: “وإلا فمَن يُرهِب هو مَن يُهدّد بالأمن وبالسجن”.
منشورات غير مقبولة
أما بالنسبة لخالد البكاري، حقوقي وأستاذ جامعي، فمن الضروري التمييز بين مضمون ما كُتِب وطريقة تصريف الموقف؛ فـ”ما كُتِب مضمونه معاد للحريات وثقافة حقوق الإنسان، لكنه مشمول بحرية التعبير التي تسمح حتى بالمُتطرِّف من القول والشّاذ منه، إلا إذا دعا صراحة إلى العنف أو التمييز العنصري أو الكراهية”.
وذكر البكاري أن هذا المضمون “ليس غريبا على المجتمع المغربي، بل نجده في مواقف يقولوها المحافظون سرا أو علنا، وتصرف حتى في خطب الجمعة ودروس في المساجد، ونجد هذه التعبيرات حول أزياء النساء في الأوساط المحافظة في الديانات اليهودية والمسيحية”.
واعتبر المصرح أن الإشكال يتمثل في “طريقة صياغة هذه المنشورات وإلصاقها في أماكن عامة، لأن الفضاء العمومي فضاء للجميع ولا يمكن لأحد فرض توجهاته أو تصوراته فيه”، وبالتالي، من هذه الزاوية، فـ”هذه المنشورات غير مقبولة في ثقافة حقوق الإنسان، وفي القانون الذي ينظم الفضاء العام، حيث لا يجب أن يكون فيه استهداف لأي توجه أو جنس أو طبقة”.
وسجل خالد البكاري أن “فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي ألصقت تلك المنشورات، من الناحية القانونية هو إجراء عادي جدا، باعتبار أن ذاك فضاء عام وكل ما يلصق فيه بشكل غير قانوني يجب معرفة من وراءَه، فقط يجب الانتباه إلى أن التحقيق في هذا الأمر يجب أن يكون نزيها، وألا يكون فيه إرضاء لجهة على حساب جهة أخرى”.
ودعا الناشط الحقوقي إلى “عدم رسم سيناريوهات مبالغ فيها حول ما حدث”، و”ترك الأمر بيد البحث القضائي”، موردا: “ما تضمنته تلك المنشورات لم يصدمني، لأنها أشياء أعرف أنها موجودة، ونسمعها في المقاهي والمساجد والحافلات وسيارات الأجرة، وغيرها، بل هناك أناس لن تشكل لهم مشكلا وستبدو لهم عادية”.
وأجمل المصرح لهسبريس قائلا: “يجب التفريق بين المضمون الذي صحيح أنه معاد للحريات وحقوق الإنسان ويحمل نظرة تشييئِية للمرأة ولا فرق بينه وبين المنشور الإشهاري الذي يخاطب المستهلك انطلاقا من جسد المرأة، لكن هو رأي، وهو موجود، رغم اختلافنا طبعا معه، وهذه الأمور وأمور أخرى لا يجب أن تكون في الفضاء العمومي الذي هو فضاء مشترك، لا يمكن فرض رأي فيه، وينظمه القانون”.
اذا لم تأخذ الحكومة المنشور مأخذ الجد سيقع ما وقع إحدى السنوات في مراكش عندما عنفت فتاتين فقط لانهما ترتديان لباسا لا يليق ببعض المارة المتشددين
قرابة 99٪ من التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي رحبوا بتلك المنشورات.. فلا داعي لتضخيم الموضوع والدولة لن تفتح بحتا في ذلك
تَرَكْتُكُمْ عَلَى المحجة الْبَيْضَاءِ لا يَزِيغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ»، و(الْبَيْضَاءِ) هي الجادّة، و(المحجّة) هي الجادّة، وهي طريقة الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابهِ وسلف الأُمة، هذه هي المَحجّة والطريق الذي يجب على الخلف أن يسلكوه وأن يسيروا معهُ اقتدًا بالقدوة العُظمى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبأصحابهِ وبأئمة المُسلمين هذه هي المَحجّة، لا تتخلف عن المَحجّة، ويُغني عن هذا قولهُ تعالى (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)، فصراطُ الله واحِد، وأما ما عداهُ فهي طرقٌ كثيرة، وعلى كُلِ طريقٍ منها شيطان كما قال- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعوا الناس إليه، فمن تركَ الصِراط المستقيم وقع في هذه الطُرقات المُلتفّة الكثيرة، وأخذتهُ الشياطين، واجتولتهُ الشياطين، ولهذا ندعوا الله في سورة الفاتحة في كل صلاةٍ، وهي ركنٌ من أركان (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)، الذين أنعم اللهُ عليه
– اضن ان صاحب المنشورات لم يقم يشيء غير قانوني غير انه سلط الضوء على بعض السلوكات السيئة في المجتمع و التي انتشرت كثيرا للاسف رغم كوننا دولة اسلامية – لكن اتعجب على بعض المتطفلين على المجال الحقوقي الدين يشجعون على دلك .
اولا بالنسبة ن عادك اللي كيقول انه كيخرج ف رمضان و كيشوف مناظر و ما اعرف شنو كنقول ليه انت السي اللي باغي تشوف وكتقلب غير فين تشوف هاديك العريانة راه مكتجيش تلصق فيك و تقول شوف فيا بالعلالي ،اللي كيقلب على شي حاجة كيلقاها ،انا بغيت نعرف هادوك الناس اللي كيخلو القهوة خاوية من داخل و يتعرمو برا ،علاش كتقلبو ماشي بش تشوفو العري ايوة اسكتو داب علاش هد الهيلالة ،ا ودي راه حتى واحد ما مظلوم لا مرا ولا راجل كلشي بحال بحال ،اصلا كاينة بزاااف ديال المواضيع و المشاكيل اللي خص الواحد يهضر فيها و نتوما متبعين غير نسا غير المرا متلبسش ما تفعلش ما تزمرت غادي تبقاو ف هد التخلف حتى تموتو ,
صراحة أجد أن وصف هذه المنشورات “بالتحريض على الكراهية أو إرهابية أمر مبالغ فيه كثيرا “و فيه نية سيئة، ما تضمنته المنشورات هي مجرد نصيحة ليس فيها لا إكراه و لا تهديد، و مضمون هذه المنشورات نسمعه دائما في خطبة الجمعة بالمساجد، الدعوة إلى الإحتشام ليس فيها لا إكراه و لا تهديد و كل شخص له الحرية ليرتدي ما يشاء وفق الضوابط القانونية و كما تعلمنا في كلية الحقوق فالشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، هذا رأي و هو جزء من حرية التعبير ما لم يخالف الضوابط القانونية، إذا كان هذا “إرهابا” فماذا نقول عن المسابح التي تجبر النساء على ارتداء المايو العاري و تمنع النساء اللواتي يرتدين مايو يغطي الجسم ؟ اللباس فيه جزء شخصي و جزء عام يحتكم للقانون و الأعراف التي تحكم كل مجتمع و هي قابلة للتغيير
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم … عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟ … هذه هي خلاصة المقال و مجتمعنا الحالي و الجمعيات ديالكم
في فرنسا تم الكشف عن أحد الشباب قام بكتابات على حائط مسيئة لفرنسا وللمواطنيا وضمن الكتابات عبارة التوحيد وإسم الرسول . أكتشف بعد ذلك أن الكاتب ينتمي لليمن المتطرف وكان يهدف لإثارة غضب آلفرنسيينس على المسلمين .
فتبينوا “بعدا” من الكاتب ربما ينتمي لمجموعة من كارهي الإسلام الذين يغيضهم اقتراب الشهر الكريم الذي عادة ماتنوب القلوب للعبادات ويحاولون تنغيصه على المجتمع .
لمذا ظهرت هذه المنشورات مع قرب رمضان ؟؟؟؟!!
أشكك في هذه المنشورات ربما من ينشر هو من يدافع
المغربي دابا حاصل غير مع القوت اليومي و مع الفتح و الإغلاق
ليس في القنافذ أملس
سواء من يدعي الإسلام ونشر النصيحة
أو حتى تلك الجمعيات التي همها التفرقة في المجتمع و نشر الحداثة فوق الجهل
والله عجب أمر هذه الدولة كيف غفلت عن الذي او التي قاموا بنشر هاته المنشورات ثم هل هي خيوط سياسية يراد بها الشهرة ورفع من قيمة من فعل هذا سواء منتمي للجمعية او للحزب ما ونحن على أبواب الانتخابات
وما الغريب ونحن مسلمون في دولة إسلامية وجلالة الماك حفضه الله هو أمير المؤمنين هي نصيحة أو تنبيه ليس إلا وهذا نضري وشكرا
الدعوة لحرية اللباس و الدعوة لدخول في سوق …راسك (قمع حرية التعبير) في حد ذاته تناقض يبين ما مدى خبث اليساريين و الجمعيات النسوية اليسارية الذين يدعون الى الحرية في اتجاه واحد و الذي هو حرية التعري حرية ممارسة الجنس و حرية الإجهاض …بينما حرية الدعوة لله و العودة و إحياء تقاليدنا العريقة و إحياة أمجاد الأمة المغربية لا يجوز؟ اين الحرية؟؟
عاش المغرب و لاغالب إلا الله
هذه سياسة الإسلامويين.. يطالبون بالاختلاف عندما يشكلون أقل من 5 في المائة، ويبدأون في استعراض أنفسهم عندما يبلغون أكثر من10 في المائة وإذا أحسوا انهم صاروا في حدود 15 في المائة يبدأون بالدعوة جهارا؛ ثم ينتقلون بعده بلوغهم 25 في المائة إلى فرض الرأي بالقوة
قال فولتير
إن الذي يقول لك وهو خارج السلطة اتبعني أو يلعنك الله، سيقول لك عندما يعتلي السلطة: اتبعني أو أقتلك
مجهولة المصدر !!! هل من ” متطرف ” ام من ملحد ؟؟؟ لان الموضوع يخدم الملحدين اكثر من المتطرفين !!! تخيلوا لو وجدنا الورقة تقول من حقي آكل رمضان !!! المجتمع خربوه قديما عندما جعلوا النسبة المئوية من الاميين تصل الى 70%
ليس هناك أي تحريض على الكراهية. لنكن واضحين!!!”ألا نرى فتيات في سن الثامنة والعاشرة من العمر يستعملن أحمر الشفاه و”الماكياج” ويتمايلن في مشيتهن ويصحن بأعلى أصواتهن للفت الأنظار وجلب الانتباه إليهن ؟ أما عن اللباس، فمن يشتري لهن هذا اللباس الفاضح ؟ أليست الأمهات هن المسؤولات عن هذا السلوك المنحرف ؟ وأين دور الآباء ؟ أليسوا مسؤولين بالدرجة الاولى ؟
اين المشكل في نصح الناس ؟؟ فالنصيحة واجبة على كل مسلم …
ام العري و العلاقات الغير الشرعية و العناق و الملابس الضيقة و الاطفال المتخلى عنهم بعد العلاقات هي الشيء الذي ليس فيه مشكلة ..
الشيطان حقا سيطر على اغلبنا و اصبح يلعب به كما يريد
بارك الله في صاحب (أو صاحبة ) هذه المبادرة . أعجبني كثيرا الكلام و اللغة التي استعملها ليس فيها تهديد أو تعدي لكن فيها الحقيقة صراحة و مباشرة. .. أهديك هذه الآية الكريمة. قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ۖ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ۚ اعدلوا هو أقرب للتقوى ۖ واتقوا الله ۚ إن الله خبير بما تعملون .
حسب علمي المغرب بلد يدين بالاسلام ويحكمه أمير المؤمنين فلا غرابة أن يقول أحدهم بتقديم النصيحة لنساء ورجال هذا الوطن
والقول والاستدلال بالحرية وحقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة مجانب للصواب لأن العكس هو القائم وأخواتنا المتحجبات يعشن مختلف أنواع الاضطهاد والتعسف والدليل مؤخرا منعت المحجبات مرافقة الأطفال في الخرجات المدرسية في فرنسا بقانون جديد
المنشور ليس فيه تحريض او تهديد ا
السوال هنا ما الفرق بين رهاب الدولة وراهاب المدني ؟واي امنهم يشكل اخطر بتاكيد ارهاب الدولة اشد المتمثل في الراي الواحد وعدم تقبل الاخري
هكذا بدأت داعش مسيرتها الدموية التي استلهمتها من النصوص الدينية مثل( من رأى منكم “منكرا” فليغيره بيده فمن لم يستطع بلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان) أي التغيير حسب القدرة ولو تمكن هؤلاء المتطرفين من وسائل القوة لغيروا كل شيء حتى النظام وما يتبعه من عنف وتقتيل وذبح ورحم وسبب وغزو ….هذا تحذير للنظام برمته.تحياتي
هذا سبب الفراغ الذي أحدثته الوزارة الوصية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي لا تلعب أي دور باستثناء جمع الأموال من أوقاف المسلمين و توزيع بعض الفتات على الموظفين و الباقي إلى خزائنها، دور الدولة ( الإسلامية ) التي لا يهمها لا دين ولا ملة، دور الأباء الذين نسوا ما ربّوهم عليه أباؤهم فنسوا تربية و الانتباه لأبنائهم، دور أشباه الرجال الذين تخرج نساءهم شبه عاريات دون عفة ولا حشمة، أما الصحافة و الإعلام المحترمين فحدث ولا حرج.
بما انني مهاجر باكبر مدينة بالعالم/ نيويورك والتي يقيم فيها كل الاجناس والديانات بل وبها مقر الامم المتحدة ..فانه مرارا نلتقي بمسيحيين او غيرهم من التابعين للنبي المسيح عليه السلام يدعون الى الخير وينهون عن المنكر باماكن ووسائل النقل العامة ويذكرون بالموت وبالاستعداد لاستقبال عودة المسيح الذي سياتي لانقاذ البشرية ..ويدعون الى ذلك بكل حرية بل وينتقدون الاباحية التي انتقدها المنشور والذي ارادت الجريدة ان لايكون )المنشور( اعلاه كصورة مقروءة حتى لاتنتشر في نظرهم الدعوة الى كراهية الاخر ؟!؟ الذي هو الخير.؟؟؟.. بدولة دستورها ينص على الاسلام (الشكلي )..؟!