"منطق الوزيعة" يعرقل تصفية معاشات البرلمانيين في مجلس المستشارين

يبدو أن منطق “الوزيعة” بين أعضاء مجلس المستشارين سيطيل كثيرا مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على مقترحي قانونين يهمان تصفية معاشات البرلمانيين، وذلك بعدما صادق مجلس النواب على مقترح يهمه في هذا الخصوص.
وتواصل عدد من الفرق البرلمانية المطالبة باقتسام “كعكة الصندوق”، التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة، وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع حول المقترح وإعادته للجنة المالية.
المعطيات التي كشفها آخر لقاء بين مجلس المستشارين وصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتدبير هذه المعاشات، تشير إلى أن احتياطات مجلس المستشارين تتجاوز 130 مليون درهم، منها 31 مليون درهم بمثابة مساهمة للدولة، وهي الأموال التي يطالب عدد من المستشارين بقسمتها بينهم.
ويسعى الفريق المدافع عن “الوزيعة” داخل مجلس المستشارين إلى الحصول على متوسط 30 مليون سنتيم لكل برلماني من الصندوق، لكون عدد المساهمين فيه يصل إلى 450 تقريبا، ومنهم من سيتضاعف له هذا الرقم بالنظر إلى ولاياته المتعددة.
وفي وقت يصل احتياط معاشات النواب إلى حوالي 100 مليون درهم، تسعى أصوات من داخل مجلس المستشارين إلى المصادقة على المقترح وفقا للصيغة التي جاءت في مجلس النواب، والتي نصت على ربط التصفية بتوزيع رصيد احتياط النظام الذي يتضمن الملايير، محددة الحالة الأولى في أنه “إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات والمعاشات”.
كما أورد المقترح أنه “في حين لم يستفد النائب من أي مبلغ من المعاش، يعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها”، معلنا أنه “إذا سبق أن استفاد النائب من المعاش بمبلغ يفوق واجبات الاشتراكات أو يعادله فلا يصرف له أي مبلغ”.
من جهة ثانية سجل مقترح مجلس النواب المحال على الغرفة الثانية أنه في حال توفي النائب بعد دخول القانون حيز التنفيذ، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن المبالغ التي ساهم بها تؤدى لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه “إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط النظام فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي تتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه”.
لكن هذا التوجه مازال يعرف معارضة من المدافعين عن “الوزيعة”، وهو الأمر الذي أوقف مقترح القانون بعد تضمين المستشارين مادة لاستعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام.
والله العظيم الي حشومة عليكم بالله .تلاقيتو السيبة وماكايحسبكم حتا حد بل كايشجعوكم علي هاد الفساد .راه ماشي دياولكم هاد الفلوس راها فلوس من ضراءب الشعب.راه كاتكلو النار .الله غادي انتاقم منكم ان اجلا ام اجلا.
غير عطيونا الاسماء ديال هاد الناس المعارضين، وحنا نتكلفو بالباقي !
والله لا زادو نهار فالسياسة، لهم اساليبهم فالشفارة، ولنا اساليبنا فالفضح
في العالم بإسره بما فيه صناديق تقاعد المغرب لا يمكن لأي شخص أخذ مساهمة الدولة (Contribution patronale) في حالة : مغادرة العمل، تصفية صندوق المعاش. يعني الشخص المعني يسترجع ما ساهم به فقط فقط فقط (Cotisation salariale). هذا في حالة شخص يعمل عمل مؤدى عنه.
أما هؤلاء البرلمانيين هم منتخبون و تقرر تصفية ما يسمى “صندوق معاشهم” رغم أن البرلماني منتخب و ليس موظف… و رغم ذلك يريدون خلق الإستثناء العالمي المتعارف عليه و هو : استرجاع مساهماتهم ” Cotisation salariale” رغم أنا ما يتسلمونه شهريا ليس “Salaire” و أصلا لا يستحقونها لأن من واجبهم خدمة من انتخبوهم… و الطامة الكبرى يريدون كذلك وضع يدهم على مساهمة الدولة ” Contribution patronale”. رغبة في سرقة المال العام بالمباشر و بالعلن. إن تم تمرير ما يصبون إليه و توزيع مال الدولة عليهم، فستكون أول مرة في تاريخ البشر : سرقة المال العام من ذاخل مؤسسة تشريعية، و بالعلن…. و هذا فعلا سيجسد ما يسمى ب “الاستثناء المغربي”.
تابع يا شعب هذا الموظوع لأن القضية فيها سرقة مليارات : نساهم مثلا ب 100000 درهم و نرجع 200000 درهم : استثمار تشريعي… تبا لهم
حسبنا الله ونعم الوكيل سيأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم هم لهم عدد من الخلص وما نقول للفقير لا دخل له ؟؟؟؟
قاليك المتل حاول على حمارك تحج عليه
هادو مبغاوش يحاولو ويسرقو غير بشويا هاد الناس ولاو كايسرقو بالعلالي ومنهم لكيتحدا الشعب من قبة البرلمان
لا تستغرب من هؤلاء المستشارين ومحاولاتهم الرامية الي مزيد من استغلال مآسي المواطنين!!!فاغلب هؤلاء المستشارين من اغنياء البلد ولهم عقارات وشركات وامتيازات اخري وهم بالتاكيد لا يكرهون امتصاص دم المغاربة.. فلا رحمة ولا شفقة فيهم ولا غيرة لا علي الوطن وبالاحري الانسان.. لا يؤمنون الا بالمادة والدرهم…ولا ينتظر منهم اي خير….فآلي تري كيف كيف يتهافتون علي التزكيات وكيف تدار حملاتهم الانتخابية وباموال طائلة….هل تلك المصاريف الكبيرة تذهب هكذا…؟!ابدا لان تلك العملية يعتبرونها استثمارا سيذر عليهم ارباحا مضاعفة ابان فترة تواجدهم تحت قبة البرلمان… .ولا يظن ايا كان ان هذه الشرذمة ستتنازل عن حصتها من المعاشات بل لا تكره ان تاخذ المزيد…. فالمصالح الخاصة بهم هي هدفهم وشغلهم.الشاغل.. .
مع هؤلاء دفن قانون من اين لك هدا الاغتناء الفاحش وتريدون منهم أن يرحموا صندوق الفقراء .انهم بتصرفاتهم التي كانت سرية في وقت ما والتي أصبحت بادية لكل المغاربة بدون استثناء ان السياسة ليست بيلكي على المغاربة بل كارتة على تروة البلاد والعباد وعليه اصبح جليا انه يجب الاستغناء نهائيا عن السياسة والسياسيين والاكتقاء بحكومة تقنوقرات التي ستكون ارحم مليون مرة من هولاء الدين أتوا على الاخضر والابيض في البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
منطق العقل و الضمير يقول ان مساهمات الدولة في الصندوق يجب ان تعود للخزينة لا ان يتم توزيعها بينهم لكن بما ان هؤلاء النواب ليس لهم لا ضمير ولا عقل رزين فنتظروا منهم ما لايسركم .
نريد أن يتم بث جميع اللقاءات التي تتعلق بهذا الأمر على شاشات التلفزيون من البرلمان حتى يراها الناس وهذه هي حقوقنا.
نريد أن نرى ونفهم رد فعل أعضائنا المنتخبين فيما يتعلق بهذا الموضوع.
الله ياخذ فيكم الحق و باغي يموت و باغي يخلي داكشي ارث للعائلة ديالو.واش ما كتخافوش من الحساب و العقاب
و ماذا عن المأدونيات ؟ حيث أن جنين في بطن أمه و أثرياء يتوفرون على مأدونية لطاكسي او حافلة ؟ يقايضون بها سائق فقير!!!!!
الكريمات و المأدونيات ظاهرة شاذة سوى في المغرب وحده في العالم!!!!
غريب أمر هذا مجلس الغمة!!؟؟,لماذا لا تضخ هاته الاءموال في الصندوق الخاص بكرونا،ومريضنا معندو باس،ومباذرة من هذا القبيل تلقى ترحيبا وءاشادة من جميع المواطنين،وسيسجل البرماءيين هدف لاءول مرة في تاريخ المغرب المستقل.
ولماذا لا يدفع حزب البيليكي بهذا المقترح،عفوا لقد نسيت أن هذا الحزب لا يشتغل بمنطق البيليكي،المهم ان تغرغر بطون المواطنين،بينما بطون نواب الغمة يجب أن تمتليء وتترك الباقي الاحفاد والخليلات…
إن أجمل شيء وأفيده في الفترة التي تعيشها بلادنا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا ، هو أن ترد كل هذه الأموال إلى خزينة الدولة، وتصرف على من هم أحق بها من المعوزين الذين يعانون من قساوة البرد في الجبال ، والأسر التي تعاني من شدة الفقر، والشباب الذي يعاني من البطالة.
أما أن توزع كل هذا الأموال على ممثلي الأمة، ولو من باب القانون فليس ذلك من باب الصواب في الشيء.
فمن قبل برد هذه الأموال إلى خزينة الدولة فمرحبا به ومن رفض ذلك، فالمواطنون في غنى عنه.
الكادحين المصوتون على هؤلاء ينتظرون منهم الدفاع عنهم لتسوية أوضاعهم والذين هرموا في الشقاء والإستغلال فإذا بالنواب طول السنة ينوبون عن أنفسهم و تقاعدهم الذي لا يستحقونه وهو ريع و= رشوة، عم الفساد والوباء وآخرها موت وبعده من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه والأوزارثقيلة ، نعوذ بالله من شر أنفسنا.