منظمة "إيسيسكو" تطلق جائزة للشعر النسائي

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إطلاق جائزتها للشعر النسائي: “قصيدة عام المرأة 2021”.

وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن الجائزة التي سيتم منحها لثلاث فائزات، مع طباعة أفضل القصائد المشاركة في المسابقة في ديوان شعري خاص، تأتي في إطار برامجها للاحتفال بعام المرأة، الذي حظي بشرف رعاية الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن الجائزة، التي يشرف على تنظيمها مركز “إيسيسكو” للغة العربية للناطقين بغيرها، “تهدف إلى المساهمة في النهوض بالشعر النسائي العربي الفصيح، وإحياء دوره الإيجابي في تعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الإنساني، ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد النسائية التي تتناول قضايا المرأة وهمومها وآمالها وتطلعاتها”.

كما تهدف هذه الجائزة، يضيف البلاغ، “إلى تعزيز حضور النساء الشاعرات المبدعات والترويج لهن في الأوساط الأدبية، وإتاحة الفرصة أمامهن للتنافس والتعريف بمنجزاتهن وأدوارهن في النهوض بالمجتمع من خلال الأدب”.

وسيتم تقييم القصائد المشاركة في الجائزة من قبل لجنة متخصصة من “إيسيسكو” وشعراء مرموقين، لاختيار ثلاث فائزات تحصل الفائزة منهن بالمركز الأولى على ألفي دولار أمريكي، والثانية على ألف وخمسمائة دولار، والثالثة على ألف دولار، إضافة إلى منحهن شهادات تقدير؛ على أن تقوم “إيسيسكو” بطباعة أفضل القصائد المشاركة.

وحسب البلاغ فإن شروط الترشح للجائزة تتمثل في تقدم المتسابقة بقصيدة شعرية واحدة فقط باللغة العربية الفصحى، وموزونة على قالب الشعر العامودي أو الحر، وألا تقل عن 20 بيتا عاموديا، أو 30 سطرا على التفعيلة.

كما يشترط أن يكون موضوع القصيدة مرتبطا بالمرأة وقضاياها وهمومها وآمالها وتطلعاتها؛ وأن تكون القصيدة أصيلة ولم يسبق نشرها، ولم تحصل على جائزة شعرية أو قيد المشاركة في مسابقات أخرى.

ودعت “إيسيسكو” الراغبات في المشاركة إلى إرسال القصائد بصيغتي “PDF” و”WORD”، مع سيرة ذاتية مختصرة للمترشحة قبل يوم 30 يوليوز 2021 عبر العنوان الإلكتروني:[email protected] ؛ على أن يتم إعلان الفائزات من خلال موقع “إيسيسكو” الإلكتروني وعبر رسائل رسمية ترسل إليهن.